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18 листопада • оновлено в 06:35
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"Громадянська війна!" У кафе Одеси спалахнув сепаратистський скандал

1.1т
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В Одесі кафе швидкого харчування потрапило в скандал через трансляцію російських каналів і сепаратистських заяв.

"Одеса. Чебуречна на Олександрівському проспекті. З нахабним рилом показують "Росія 24". На моє запитання, чи вважаєте ви це правильним, відповіли, що вважають правильним, і взагалі громадянська війна!" – написав користувач Twitter.

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Мережу розлютила витівка, користувачі закликали звернути увагу поліції на таку поведінку адміністрації закладу.

"Тому що Володька дозволяє! А вам потрібно було в поліцію дзвонити і повідомити про сепаратизм", – пишуть коментатори.

"Громадянська війна!" У кафе Одеси спалахнув сепаратистський скандал
"Громадянська війна!" У кафе Одеси спалахнув сепаратистський скандал

Як повідомляв OBOZREVATEL, в одному з приватних вузів Одеси розгорівся скандал через викладача історії Анатолія Кравчика, який на своїх лекціях називає Україну проектом польських масонів.

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Автор
Катерина Луговська Катерина Луговська
Тема
Сепаратизм в Україні
Місце
Україна Одеса
Тег
сепаратист
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Иванов Владимир
Иванов Владимир
Чебуреки против нациков. Опасно! Украина очистится, когда нациков начнут гонять как вшивого по бане..
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2
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Западенское дерьмо решило приехать в Одессу и покачать права, хотя бы через Twitter.
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Хо Хол
Хо Хол
Как ни пытаются заглушить голос разума - ничего не получается. Правда она такая, да, как шило в мешке - не утаишь.
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