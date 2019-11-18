"Громадянська війна!" У кафе Одеси спалахнув сепаратистський скандал

В Одесі кафе швидкого харчування потрапило в скандал через трансляцію російських каналів і сепаратистських заяв.

"Одеса. Чебуречна на Олександрівському проспекті. З нахабним рилом показують "Росія 24". На моє запитання, чи вважаєте ви це правильним, відповіли, що вважають правильним, і взагалі громадянська війна!" – написав користувач Twitter.

Мережу розлютила витівка, користувачі закликали звернути увагу поліції на таку поведінку адміністрації закладу.

"Тому що Володька дозволяє! А вам потрібно було в поліцію дзвонити і повідомити про сепаратизм", – пишуть коментатори.

Одеса. Чебуречна на Олександрівському проспекті. З нахабним рилом показують "росія 24". На моє запитання, чи вважаєте ви це правильним, відповіли, що вважають правильним, і взагалі громадянська війна! pic.twitter.com/ihH41mDYCq - Пухнаста українобот 🇺🇦⚓️ (@UaArtem) November 17, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, в одному з приватних вузів Одеси розгорівся скандал через викладача історії Анатолія Кравчика, який на своїх лекціях називає Україну проектом польських масонів.

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