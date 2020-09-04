Грип може витіснити COVID-19: лікарка озвучила прогноз

Під час осіннього спалаху гострих респіраторних захворювань сезонний грип може витіснити коронавірус.

Таке припущення OBOZREVATEL висловила експертка з питань імунології та вірусології Світлана Доан. "Коли в навколишньому середовищі циркулюють збудники, зазвичай домінує один з них", – сказала вона.

"Наприклад, у нас більше 100 респіраторних вірусів, але під час епідемії грипу 90% всіх захворювань завжди припадає на частку грипу. Циркуляція інших респіраторних захворювань знижується", – пояснила медичка.

У цьому контексті вона повідомила про те, що під час попереднього сезону гострих респіраторних захворювань, в лютому поточного року, коли коронавірус щойно почав циркулювати в Україні, він не зміг повністю витіснити сезонний грип. "Грип все одно був. Будемо дивитися, що буде в цьому сезоні", – сказала лікарка.

Як писав OBOZREVATEL, лікар-інфекціоніст Володимир Курпіта озвучив прогноз, згідно з яким в листопаді кількість хворих на коронавірус в Україні може зрости до 330 тисяч осіб.

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