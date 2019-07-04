Град, урагани і смерчі: Україні пообіцяли погодний екстрим

Град, потужні зливи, урагани і смерчі на території України з року в рік будуть все частішими і все більш інтенсивними.

Всьому виною – процеси зміни клімату, які відбулися за останні кілька десятиліть і прогнозуються до кінця поточного тисячоліття. Про це OBOZREVATEL розповіла старший науковий співробітник Українського гідрометеорологічного інституту Ірина Трофимова.

Вона пояснила, що подібні процеси відбуваються не лише в Україні, але носять глобальний характер.

За словами Трофімової, "зливи, гради, урагани - звичайні літні процеси в плані погоди, але за рахунок змін клімату інтенсивність і частота цих природних погодних явищ зростатиме".

Злива, ілюстрація https://kubnews.ru

"Наприклад, вітер буде не середньої швидкості, а екстремальної", – пояснила вона.

Експерт додала, що "найбільш неприємною" зміною клімату є "хвилі тепла", які, зокрема, спостерігалися в Європі і в Україні в червні поточного року.

Новини У Києві під час урагану дерево звалилося на авто

Як писав OBOZREVATEL, 2 липня по декількох регіонах України пронісся потужний ураган, який зносив дахи, валив дерева, а град побив посіви. Щонайменше троє людей травмовано. Так, в Кривому Розі Дніпропетровської області потужна злива і ураган перетворили місто на справжній "апокаліпсис". Багато вулиць затопило, вітер повалив дерева і навіть балкони.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!