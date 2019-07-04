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Град, урагани і смерчі: Україні пообіцяли погодний екстрим

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Град, потужні зливи, урагани і смерчі на території України з року в рік будуть все частішими і все більш інтенсивними.

Всьому виною – процеси зміни клімату, які відбулися за останні кілька десятиліть і прогнозуються до кінця поточного тисячоліття. Про це OBOZREVATEL розповіла старший науковий співробітник Українського гідрометеорологічного інституту Ірина Трофимова.

Вона пояснила, що подібні процеси відбуваються не лише в Україні, але носять глобальний характер.

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За словами Трофімової, "зливи, гради, урагани - звичайні літні процеси в плані погоди, але за рахунок змін клімату інтенсивність і частота цих природних погодних явищ зростатиме".

Злива, ілюстрація

Злива, ілюстрація

https://kubnews.ru

"Наприклад, вітер буде не середньої швидкості, а екстремальної", – пояснила вона.

Експерт додала, що "найбільш неприємною" зміною клімату є "хвилі тепла", які, зокрема, спостерігалися в Європі і в Україні в червні поточного року.

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Як писав OBOZREVATEL, 2 липня по декількох регіонах України пронісся потужний ураган, який зносив дахи, валив дерева, а град побив посіви. Щонайменше троє людей травмовано. Так, в Кривому Розі Дніпропетровської області потужна злива і ураган перетворили місто на справжній "апокаліпсис". Багато вулиць затопило, вітер повалив дерева і навіть балкони.

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Автор
Тетяна ГайжевськаТетяна Гайжевська
Теми
ЕксклюзивГлобальне потепління
Особа
Ірина Трофимова
Місце
Україна
Теги
кліматпогода
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