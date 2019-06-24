Град, грози і шквали: в Україні різко погіршиться погода

В Україні в понеділок, 24 червня, повітря прогріється до +33, очікуються короткочасні дощі та грози в західних, північних, центральних і в Одеській області.

Також місцями можливі град і шквали 15-20 м/с, на решті території без опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі +17-22°, вдень 28-33°, у західній частині вночі 13-18°, вдень 24-29°.

Погода в Україні Ілюстративне фото

У Києві та області вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза.

Вітер північно-східний, 5-10 м/с. У столиці температура вночі близько 20°, вдень 30-32°, на Київщині вночі 17-22°, вдень 28-33°.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за попередніми прогнозами синоптиків, ослаблення спеки в Україні очікується 24-25 червня.

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