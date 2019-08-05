Готували криваву бійню у Києві: пропагандист злив план Росії

Росія була готова привезти до центру Києва близько сотні тисяч проросійських активістів для того, щоби спровокувати зіткнення у 2013 році.

Про це заявив російський політик і пропагандист Костянтин Книрик, виступаючи на форумі "Донузлав-2019" в окупованому Криму.

Планувалося, що протистояння українських сил і проросійських неминуче закінчилося б бійнею, тоді експрезидент Віктор Янукович отримав би виправдання для розгону протестувальників.

Книрик додав, що обговорював це з депутатом-регіоналом Михайлом Чечетовим.

"Перед початком Майдану я зустрічався з Чечетовим. Ми пропонували йому вкрай примітивний сценарій, розуміючи, що відбуватиметься далі. Ми пропонували йому привезти близько ста тисяч осіб... Розігнали б і тих, і тих, і обґрунтували б дуже просто – не допустити кровопролиття. І це все б закінчилося, і ми були готові на такий сценарій", – розповідав пропагандист.

Костянтин Книрик

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що переможець виборів на Донеччині допомагав вивезти "Беркут" після Майдану.

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