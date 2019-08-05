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Готували криваву бійню у Києві: пропагандист злив план Росії

3.7т Читати матеріал російською

Росія була готова привезти до центру Києва близько сотні тисяч проросійських активістів для того, щоби спровокувати зіткнення у 2013 році.

Про це заявив російський політик і пропагандист Костянтин Книрик, виступаючи на форумі "Донузлав-2019" в окупованому Криму.

Планувалося, що протистояння українських сил і проросійських неминуче закінчилося б бійнею, тоді експрезидент Віктор Янукович отримав би виправдання для розгону протестувальників.

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Книрик додав, що обговорював це з депутатом-регіоналом Михайлом Чечетовим.

"Перед початком Майдану я зустрічався з Чечетовим. Ми пропонували йому вкрай примітивний сценарій, розуміючи, що відбуватиметься далі. Ми пропонували йому привезти близько ста тисяч осіб... Розігнали б і тих, і тих, і обґрунтували б дуже просто – не допустити кровопролиття. І це все б закінчилося, і ми були готові на такий сценарій", – розповідав пропагандист.

Костянтин Книрик

Костянтин Книрик

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що переможець виборів на Донеччині допомагав вивезти "Беркут" після Майдану.

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Тема
Євромайдан
Місце
Україна
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Викентий Зееленфройндт
Викентий Зееленфройндт
завести в Киев сто тысяч людей. это более 2700 пассажирских вагонов, или 1700 автобусов. вранье
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филипп филипыч
филипп филипыч
один простой вопрос: если готовили то почему не осуществили? а? ответ прост: потому что ты, кнырик, пустобрех и пытаешься хайпиться на сказках, самим собою же выдуманных
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филипп филипыч
филипп филипыч
Жукова Тоня, яндексни гугольца: игорь мосийчук поезд дружбы)) это его слова а не мои. так что пук в лужу получился тоня) и да заранее пишу что слив засчитан ибо постыдишься и не отпишешься тут
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филипп филипыч
филипп филипыч
Жукова Тоня, а биндерафцеф тоже 2700 вагонов ехало? сравнил нереальное число людей с одним вагоном дружбы. где логика? типа сходить в магазин за хлебом и слетать на луну одно и тоже))
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Макарский Александр
Макарский Александр
Коварство Путина не знает границ! Тильки томос, гиднисть,вышиванка и стрыбание в кастрюльках под бодрую и зажигательную щеневмерлу,спасет свидомых украинцев цеевропейцев от происков Кремля
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филипп филипыч
филипп филипыч
Tomas Fan, не сдавайте украину! держитесь до последнего!
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Tomas Fan
Tomas Fan
Макарский Александр, А ты предлагаешь путину отлизать и сдать Украину? Нет уж, друг мой, пропогандой в голову раненный, лижи дупу своему путину сам, в перерывах между молитвами на его карликовый лик.
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