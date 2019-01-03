МоваЯзык
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Суспільство

''Готуйте дірочку'': РПЦ влаштувала скандал через вчинок української митниці з Кирилом

3.1тЧитати матеріал російською

Українська митниця нібито не дозволила переправити в країну тираж різдвяного послання від глави Російської православної церкви патріарха Кирила.

З такою заявою виступив офіційний представник РПЦ Володимир Легойда в своєму Telegram-каналі, стверджуючи, що йому про це повідомили джерела в Україні.

"Місцева митниця затримала тираж різдвяного послання патріарха Кирила, раніше відправлений з Росії для урочистого зачитування за традицією на святковому богослужінні 7 січня", — написав він.

Новини
''Дядю, прости заср*нця!'' Невзоров розкрив нелегітимність РПЦ і Кирила

Патріарх Кирило

Патріарх Кирило

За словами Легойди, причиною стало "недотримання митних формальностей". Звинувачення представника РПЦ на адресу України не були підтверджені жодними іншими ресурсами. Зокрема, немає інформації про інцидент ні у прес-служби прикордонників, ні у інших офіційних українських джерел. Однак російські ЗМІ активно розтиражували твердження Легойди.

"Але не ті часи: можна і зі смартфона зачитати. Ну а уважні співробітники української митниці нехай готують дірочку для нової зірочки на погонах, раз вона їм важливіша, ніж Віфлеємська зірка", — обурився представник РПЦ.

''Готуйте дірочку'': РПЦ влаштувала скандал через вчинок української митниці з Кирилом

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше патріарх Кирило несподівано назвав українців братами і заговорив про порятунок, висунувши звинувачення на адресу політиків.

Особа
Патріарх Кирило
Місце
Росія
Тег
РПЦ
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
3
35
Смішно
6
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наші блоги