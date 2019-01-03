''Готуйте дірочку'': РПЦ влаштувала скандал через вчинок української митниці з Кирилом

Українська митниця нібито не дозволила переправити в країну тираж різдвяного послання від глави Російської православної церкви патріарха Кирила.

З такою заявою виступив офіційний представник РПЦ Володимир Легойда в своєму Telegram-каналі, стверджуючи, що йому про це повідомили джерела в Україні.

"Місцева митниця затримала тираж різдвяного послання патріарха Кирила, раніше відправлений з Росії для урочистого зачитування за традицією на святковому богослужінні 7 січня", — написав він.

Патріарх Кирило

За словами Легойди, причиною стало "недотримання митних формальностей". Звинувачення представника РПЦ на адресу України не були підтверджені жодними іншими ресурсами. Зокрема, немає інформації про інцидент ні у прес-служби прикордонників, ні у інших офіційних українських джерел. Однак російські ЗМІ активно розтиражували твердження Легойди.

"Але не ті часи: можна і зі смартфона зачитати. Ну а уважні співробітники української митниці нехай готують дірочку для нової зірочки на погонах, раз вона їм важливіша, ніж Віфлеємська зірка", — обурився представник РПЦ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше патріарх Кирило несподівано назвав українців братами і заговорив про порятунок, висунувши звинувачення на адресу політиків.