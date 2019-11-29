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30 листопада • оновлено в 11:18
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/ Суспільство

Готелі замість СІЗО: в Україні задумали радикальні зміни

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В Україні мають намір дозволити приватні слідчі ізолятори для поліпшення ситуації в пенітенціарній сфері.

Так, у Кабінеті міністрів повідомили, що мають намір створити належні умови для утримання засуджених та розширити перелік видів покарань, не пов'язаних із позбавленням волі.

"Ми плануємо спробувати дати можливість працювати приватним СІЗО. По суті, це буде щось на зразок готелів, які добре охороняються, де особи, у яких є кошти, зможуть перебувати й очікувати вироку суду", – повідомив міністр юстиції Денис Малюська.

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Чиновник зазначив, що завдяки приватним СІЗО можна буде фінансувати звичайні ізолятори.

"Спробуємо це зробити хоча б на одному пілотному проєкті й побачимо, наскільки ця бізнес-модель працює, і надалі будемо намагатися розширити цей експеримент, якщо він виявиться успішним, на всю територію України. Для цього буде потрібно трохи змінити законодавство, але це теж в наших першочергових планах", – пояснив глава Мін'юсту.

СІЗО

СІЗО

SPUTNIK Білорусь

Малюська додав, що такі заходи були вжиті через безліч проблем у пенітенціарній системі, серед яких особливо виділяється корупція.

"Зокрема, це корупція у сфері закупівель. Необхідне не закуповується, а те, що не потрібно, – величезними обсягами й за завищеними цінами", – обурювався міністр.

Як повідомляв OBOZREVATEL, МВС запропонувало посилити покарання за кермування в нетверезому вигляді й на додаток до штрафів ввести адміністративний арешт до 15 діб.

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Автор
Тимур Григоренко
Особа
Денис Малюська
Місце
Україна
Теги
Міністерство юстиції України Кабінет Міністрів України
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Для подавления коррупции надо разрушить госструктур. Как умно и логично, гении блин! Для полного подавления коррупции как явления в Украине надо разрушить всю страну и отдать ее в частные руки.
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Александров Сергей
Александров Сергей
Отели вместо тюрем. Уровень комфорта в отеле как в тюрьме.
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Цитата: "расширить перечень видов наказаний, не связанных с лишением свободы". Вот укропедофилы возрадуются.
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