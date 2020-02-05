Горювала й поставила пам'ятник: як фальшива вдова привласнила мільйон за загибель героя АТО

У Кіровоградській області жінка видала себе за цивільну дружину загиблого військовослужбовця, за що отримала компенсацію в розмірі 1,2 млн грн. Правоохоронці встановили, що вона бачилася с бійцем один раз. Там кажуть, що зіткнулися з подібним вперше.

Йдеться про військового Олександра Смурагу з позивним "Смурфік", що загинув у 2017 році. Сестри дізналися про нову дружину тільки після його смерті. Запевняють, що він мав іншу дівчину, з якою планував створити родину та купити будинок.

Як "скорботній коханій" вдалося переконати чиновників, що вона цивільна дружина, читайте – в матеріалі OBOZREVATEL.

Познайомилися в інтернеті

У Кіровоградській області трапився безпрецедентний випадок – прокуратура підозрює місцеву жительку в тому, що заради компенсації вона провернула аферу із загиблим героєм АТО. Вона видала себе за громадянську дружину військовослужбовця та отримала 1,2 млн грн. від держави.

"Наш загиблий герой у шість років залишився сиротою. З сестрою виховувався в дитячому будинку, а після вони жили вдвох. Коли він був у зоні АТО, познайомився в інтернеті з жінкою. І, приїхавши у відпустку додому, один раз поїхав із нею зустрітися. Встановлено, що це було епізодичне знайомство, вони бачилися всього кілька годин або днів", – розповіли нам у прокуратурі Кіровоградської області.

Олександр Смурага Фото зі сторінки Олександра

20 листопада 2017 року життя бійця обірвала куля снайпера. І підозрювана того ж дня навідалася до сестри померлого, яка жила в іншому районі області, і вмовила поховати тіло військового у своєму місті.

"Родичка перебувала в дуже складній життєвій ситуації. А нова знайома пообіцяла, що візьме на себе всі організаційні питання, пов'язані з похоронами. Сестра погодилася, зараз вона проходить у справі потерпілою", – уточнили в прокуратурі.

Після цього майже два роки 32-річна жителька Кіровоградської області видавала себе за вдову воїна. Загалом вона отримала від держави майже 1,2 млн грн. Водночас, як розповіли нам правоохоронці, фактично в день загибелі бійця "убита горем вдова" бігала й збирала потрібні їй довідки.

Загинув від кулі снайпера

OBOZREVATEL з'ясував, що мова про Олександра Смурагу з села Сонцеве Кіровоградської області. Торік герою мало виповнитися 30 років. На війну він потрапив за призовом у п'яту хвилю мобілізації, а в 2016 році підписав контракт.

"Солдат, стрілець, помічник гранатометника 10-го окремого мотопіхотного батальйону 59-ї окремої мотопіхотної бригади. Загинув 20 листопада у Донецькій області внаслідок поранень, отриманих під час обстрілу наших позицій у селі Павлопіль Волноваського району Донецької області", – писали тоді ЗМІ.

23 листопада 2017 року Олександра з позивним "Смурфік" поховали в місті Помічна, де влаштувалася кохана-самозванка. "Він прожив у цьому місті останній рік разом із цивільною дружиною та її двома дітьми від першого шлюбу. Спільних дітей у сім'ї не було", – повідомляється на сайті Кіровоградської обласної бібліотеки.

"У Саші була інша дівчина"

Олександр із багатодітної сім'ї. У нього залишилася старша на два роки сестра Світлана й молодша Леся. Ще був брат, але багато років тому він виїхав до Росії і зник.

"Ми жили в селі за Устинівкою. Маму я зовсім не знала, вона померла під час пологів, і ми виховувалися в сиротинці, – ділиться спогадами молодша сестра. – Потім, коли я вже була в інтернаті, надійшов лист, що помер батько. А після повноліття Саша жив біля Світлани. А я – в іншому районі, Бобринецькому. Потім він поїхав у АТО, а коли приїжджав, зупинявся у неї чи у мене. І в рідному селі у нього була дівчина, з якою мав серйозні стосунки, планував після закінчення війни жити з нею, хотів купити будинок".

Леся уточнює, що брат не був потайливим. Тому "цивільна дружина", про яку дізналися після похорону, стала для всієї родини сюрпризом. А торік близькі випадково почули, що "вдова" отримала від держави кошти. Тоді й запідозрили, що причиною могли стати корисливі мотиви.

"Коли Саша загинув, сестра саме народила четверту дитину, пологи були складними. Їй зателефонувала жінка, яка представилася знайомою і сказала, що поховають нашого брата у Помічній. І тільки минулої весни ми дізналися, що вона отримала гроші як дружина. Оформляла всі документи тихенько, нікому нічого не сказала. Але коли Сашко востаннє приїжджав, ми з ним багато спілкувалися, каву пили – жодним словом про цю жінку не згадав", – уточнила Леся.

Отримує ордени та поставила пам'ятник

Про підозрювану відомо, що її звуть Тетяна П., вона уродженка Івано-Франківської області. На сторінці "вдови" в соцмережах – її знімки у формі. Другий рік поспіль у листопаді вона публікує пости на пам'ять про Олександра. "Цього дня два роки тому війна відібрала життя найкращого чоловіка і люблячого батька. Вічна пам'ять і Слава Герою!" – написала жінка великими літерами в листопаді 2019 року.

З огляду на фото, останніми роками Тетяна покращила своє фінансове становище. У будинку вона зробила ремонт, купила нові меблі та плазму, а влітку з дітьми з'їздила на море. Про пам'ять Олександра вона теж не забуває – торік вона публікувала світлини пам'ятника, який поставила бійцю.

У 2018-му Тетяна отримала орден "За мужність III ступеня", яким президент посмертно удостоїв Олександра. Показово, що, згідно з матеріалами справи, факт проживання однією сім'єю засвідчили міськрада міста Помічна, директор школи видав довідку, що вітчим (Олександр) ледь не щодня відвідував школу й батьківські збори.

Але після того як було відкрито кримінальне провадження, чиновники й співробітники навчального закладу зізналися, що видали документи на прохання вбитої горем "дружини" відразу ж після похорону.

Підозрювана Тетяна Соцмережі

Випадки, коли шахраї використовували учасників АТО, часто згадуються в ЗМІ. Наприклад, намагалися скуповувати за безцінь землі, видані військовим. Наприкінці минулого року в Тернопільській області затримали шахраїв, які оформляли на учасників АТО липову інвалідність, а потім привласнювали соцвиплати. Були епізоди, коли крали з карток гроші, які родичі загиблих героїв отримували як компенсацію від держави.

"Але ця ситуація – безпрецедентна. Принаймні ми вперше зіткнулися з подібним", – сказали нам у прокуратурі області.

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