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19 вересня • оновлено в 00:31
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Горять десятки гектарів: Крим накрила нова НП. Відео

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В анексованому Криму в середу, 18 вересня, пожежа охопила десятки кілометрів сухої трави.

Про це повідомляє пресслужба регіонального "управління МНС". У мережі з'явилися відео з місця НП (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Відзначається, що пожежа розгорілася під Феодосією. В районі селища Орджонікідзе вогонь підібрався до дачних будівель. При цьому, НП посприяв і сильний вітер, який спостерігався на півострові останні кілька днів.

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У Криму загорілися десятки гектарів сухостою

У Криму загорілися десятки гектарів сухостою

Площа пожежі станом на 20.30 за різними даними становила від 10 до 30 гектарів. До гасіння вогню залучили понад 50 пожежників.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в курортному місті Ялта в анексованомуу Криму спалахнула масштабна пожежа в лісі.

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Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
Тег
Крим
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