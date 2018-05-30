Гороскоп на червень по картах Таро

Гороскоп по картах Таро на червень 2018 року обіцяє важливий вибір Левам, успіх Дівам і прилив творчих сил Скорпіонам.

Далі OBOZREVATEL пропонує читачам більш детально вивчити гороскоп на місяць по розкладу Таро.

Він зроблений на основі колоди "Універсальний ключ" італійського художника Давида Корсі.

Овен - Помірність

У цьому місяці головним питанням для вас може стати питання правильної міри. Вам доведеться зіткнутися з ситуаціями, в яких буде необхідно встановлювати баланс і рівновагу. Може йтися як про відносини, так і про роботу, діяльність, фінанси. Якщо вам вдасться знайти компроміс в старому конфлікті, пристосуватися до навколишньої реальності, знайшовши спільну мову з опонентами, це буде означати, що ви здобули перемогу. Карта також вказує на зцілення.

Тілець - Шістка Кубків

Більша половина червня може бути присвячена приємним спогадам. Ви будете віддаватися ностальгії за минулим, з приємним сумом згадуватиме людей, яких вже немає поруч, місця, де ви були щасливі, події, що перевернули ваше життя. У вас може навіть промайнути думка про те, що все краще в вашому житті вже сталося і попереду - сірі будні. Таро рекомендують, по-перше, постаратися насолодитися цим станом, по-друге, не зациклюватися на ньому і пам'ятати, що майбутнє принесе не менш приємні моменти, і по-третє, навчитися радіти дрібницям, які несе кожен новий день.

Близнюки - Лицар Жезлів

Місяць обіцяє бути активним. Вас чекають швидкі і несподівані позитивні зміни. Щось або хтось може раптово увірватися у ваше життя і повністю змінити його. Можливо нове романтичне захоплення, сильні пристрасті, нескінченне спілкування і пошук пригод. Але не приймайте доленосних рішень в такому стані. Ви явно не готові брати на себе всю повноту відповідальності - ні за серйозні стосунки, ні за новий бізнес-проект. Таро рекомендують діяти сміливо, насолоджуючись процесом, але нікому нічого не обіцяйте.

Рак - Шістка Денаріїв

У червні питання обміну вийде для вас на перший план. Може скластися ситуація, в якій ви будете надавати комусь допомогу, в тому числі матеріальну, або, навпаки, ви самі будете просити про допомогу. Тут буде працювати принцип: "ти мені - я тобі". Але пам'ятайте: обмін повинен бути рівноцінним. Не давайте іншим сідати вам на шию - давайте тільки те, чого людина дійсно потребує. З іншого боку, не просіть ні у кого зайвого. Будьте шляхетні і великодушні, але також і в міру розважливі.

Лев - Закохані

Головною темою місяці може стати тема вибору. Ви опинитеся перед якоюсь дилемою. Кого з двох людей обрати, чию сторону прийняти, якою стежкою піти. Вибір виявиться непростим, тому що всі варіанти будуть здаватися рівноцінними і по-своєму цінними для вас. Тут важливо керуватися не логічними висновками, а шостим почуттям, інтуїцією. Вона знає правильну відповідь. Карта також може вказувати на зародження нових відносин, нової дружби, етап особистісного зростання, а також на лікування та подолання перешкод.

Діва - Колісниця

У цьому місяці ви будете впевнено рухатися до свого успіху. У вас є можливість, ви розумні, професійні, креативні, володієте шармом і умінням вирішувати проблеми. Не виключено, що ви очолите якийсь процес, в якому повинні будете проявити вміння долати перешкоди. Не виключено також, що вам довірять щось дуже цінне - секрет або велику суму грошей. Ви успішно впораєтеся з усіма завданнями, якщо зможете приборкати "коней" - дрібниці, від яких, як відомо, багато що залежить. Будьте уважні до них, і перемога буде вашою.

Терези - Справедливість

У цьому місяці ви можете зіткнутися з питанням встановлення справедливості - в суді або в приватній суперечці. Можливо, ви опинитеся перед необхідністю переглянути своє ставлення до чогось або до когось. Наскільки етично і чесно веде себе та чи інша людина, та чи інша структура по відношенню до вас? Наскільки чесні і справедливі ви самі? Чи ущемлені ваші права або чиїсь права обмежуєте ви? Таро рекомендують дати неупереджену відповідь на ці питання і відновити порушений баланс.

Скорпіон - Паж Кубків

У цьому місяці на вас чекає хороша порція позитивних емоцій і романтики. Хтось або щось сильно надихне вас. Ви відчуєте прилив творчих сил, з'явиться бажання відкрито проявляти свої почуття, що вам зовсім не властиво, налагодити стосунки, що похитнулися, насолодитися спілкуванням з приємними співрозмовниками. Перед вами можуть відкритися нові несподівані можливості. Прийміть їх з вдячністю. Карта також може вказувати на зачаття дитини.

Стрілець - Вісімка Кубків

Місяць може бути присвячений перегляду життєвих цінностей. У вас може виникнути бажання або необхідність залишити те, що маєте, покинути те чи того, чим або ким ви дорожите. Ніхто не буде примушувати вас до цього - цей вибір ви зробите самі. Можливо, вас стало обтяжувати ваше життя, ви зрозуміли, що загрузли в рутині, в побуті, що відносини з близькими стали нещирими і формальними. Вам потрібне свіже повітря. І ви приймаєте сміливе рішення, рвете зв'язки з минулим і відправляєтеся на пошуки нової, кращої, долі. У лайт-варіанті карта може означати менш радикальні зміни.

Козеріг - Сімка Мечів

У червні Таро рекомендують вам подбати про власний захист - в прямому і в переносному сенсі. Озбройтеся сильними аргументами для перемоги в суперечці, хорошою фінансовою "подушкою" на випадок несподіваних труднощів і міцними замками від грабіжників. І не відкривайте нікому ні своїх планів і думок, ні заощаджень, ні дверей. Сміливо приймайте важливі рішення, але тільки - самостійно. Так ви переможете.

Водолій - Маг

У цьому місяці всі оточуючі і ви самі переконаєтеся: ви - майстер своєї справи. Немає завдання, яке ви не могли б вирішити, немає спору, в якому ви не могли б здобути перемогу, немає людини, яку ви не могли б зачарувати. Це прекрасна карта авторитету і всемогутності. Вам можуть доручити очолити процес, прийняти на себе роль лідера, і ви без проблем впораєтеся із завданням. Ви вільні і самостійні, впевнені в собі і амбітні. Таро радить тільки одне: в досягненні мети користуйтеся виключно благородними засобами.

Риби - Туз Денаріїв

Вам випала чудова карта успіху і фінансового благополуччя. У цьому місяці у вас можуть з'явитися колосальні можливості для підвищення добробуту, особистісного та кар'єрного зростання. На карті зображено монету, правильно вклавши яку ви отримаєте щедрий урожай. Не бійтеся давати старт новій справі, інвестувати капітал або відкривати рахунок в банку. У цей сприятливий період будь-яке починання приречене на успіх. Скористайтеся нагодою.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATELозвучив прогноз по картах Таро на тиждень з 28 травня по 3 червня.