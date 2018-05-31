Гороскоп на червень 2018: вдалий початок, катастрофічний кінець

Більша половина червня 2018 року буде активною і позитивною, але закінчення місяця обіцяє бути катастрофічним.

Про це OBOZREVATEL розповів астролог Влад Росс .

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Нас очікує більш-менш сприятливий місяць.

З 1 по 5 червня,а також з 8 по 13 червня Меркурій буде перебувати в зодіакальному сузір'ї Близнюки. Це прекрасний час для активної діяльності, в тому числі ділової, для укладення угод і старту нових проектів, а також для поїздок і подорожей.

Крім того, це кращі дні для покупки автомобіля. Період сприятливий для покупок через інтернет.

З 5 по 7 червняМеркурій буде робити квадратуру до Нептуну. Це жорсткий, напружений аспект. Це найгірший час для здійснення великих покупок. У ці дні знижується здатність до аналізу, люди стають більш довірливими до неправдивої інформації. Можливі маніпуляції і обман.

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З 8 по 10 червнябуде блискуче з'єднання Венери з Білим Місяцем. Венера відповідає за любов, відносини, шлюб, а Білий Місяць обіцяє зустріч зі своїм ангелом-хранителем.

Це прекрасний час для церковного шлюбу - вінчання, і в цілому для шлюбу.

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З 13 червня до кінця місяцяМеркурій буде перебувати в зодіакальному знаку Рак, тому комерційна діяльність починає затухати. Зате цей період хороший для спілкування з близькими, для взаємин з сім'єю, а також для зміни місця проживання і офісу.

14 червнябуде молодик. В цей день слід будувати плани на найближчий місячний місяць.

В цей же день Венера входить в зодіакальний знак Лева. Якщо до 14 червня вона перебувала в Раку і сприяла сімейному життю, то з цього числа і до кінця місяця вона стає світською, яскравою, блискучою. Це сприятливий період для реклами, шоу-бізнесу, світських контактів.

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У ці дні рекомендуються тусовки, вечірки, клуби, а також презентації.

З 18 по 21 червняМеркурій буде робити сприятливий аспект до Юпітера. Це найкращий час для покупок і ризикованих угод. Крім того, це прекрасні дні для вирішення юридичних питань, в тому числі для судових розглядів.

Сприятливо також подавати заявки до вищих навчальних закладів.

Приблизно в цей же час - з 18 по 24 червня - Венера буде знаходитись в з'єднанні з висхідним вузлом місячної орбіти, а Марс - в поєднанні з вихідним. Це свідчить про можливість притягнення доленосного, кармічно призначеного чоловіка або жінки.

Кінець місяця обіцяє бути найбільш неприємним і навіть катастрофічним.

З 25 по 30 червняМісяць сходиться з Сатурном і Плутоном, а Меркурій робить жорсткий квадрат до Урану. Одночасно 27 червня Меркурій стає ретроградним.

Це означає, що в 20-х числах червня можуть поновитися військові дії, в тому числі на Донбасі. Створиться дуже насичена жорстка атмосфера войовничості.

Ситуація ускладнюється і повним місяцем, який буде 28 червня.

З 25 по 30 червня не рекомендую літати літаками, їздити поїздом і автомобілем на великі відстані. Це буде катастрофічний вибухонебезпечний період, аж до непередбачуваних ситуацій на полігонах. Зростає пожежонебезпека, особливо в Херсонській, Миколаївській, Одеській областях.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Влад Росс озвучив місячний календар стрижок на червень 2018 року, а також місячний календар городника на той же місяць.