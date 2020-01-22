Горло перерізане, обличчя знівечене: стали відомі деталі звірячого вбивства бійця "Азова"

Бійця полку "Азов" Максима Трикоза з позивним "Войдан", про смерть якого повідомили 17 січня, вбили у Вінниці біля будинку, де він проживав.

За словами місцевих мешканців, його обличчя було сильно понівечене, горло перерізане, а на "тілі не було живого місця", повідомляє 33kanal.

За їх словами, Трикоз проживав у будинку на четвертому поверсі у власній квартирі один. Інколи до нього приходив у гості якийсь незнайомець. Тіло померлого зафіксували камери на сусідній новобудові.

"Войдана" вбили біля дому у Вінниці

"На них видно, як вбитий йде сам у бік посадки. Скоріше за все, його чекали. Удари завдавались саме з метою миттєвої ліквідації, а не залякування чи травмування. Про це свідчить характер ушкоджень горла (3 ножових удари) та ділянки серця (1 удар)", – розповіли місцеві жителі.

У пресслужбі "Азову" розповіли, що Трикоз вступив до полку у 2015 році.

"Як людина, був харизматичним, культурним та високоінтелектуальним, спокійним, коректно вирішував конфліктні ситуації. Вільний час Максим проводив за читанням або заняттями спортом, а під час відпусток надавав перевагу культурному відпочинку та подорожам Україною", – зазначили у "Азові".

Керівник обласного осередку "Національного корпусу" Ігор Княжанський розповів, що Трикоз раніше мешкав у Санкт-Петербурзі, мав житло та працював у "Газпромі" програмістом.

Максим Трикоз (Войдан) azov.org.ua

У вінницькій квартирі бував не так часто через зайнятість, подробиці його особистого життя невідомі.

"Щодо вбивства, то всі ми здивовані, бо Максим ворогів не мав. А засилати якусь групу з Росії для його ліквідації навряд чи змогли б, він не був настільки відомою та небезпечною фігурою. Хоча і цю версію не варто відкидати. У квартирі правоохоронці теж нічого не знайшли підозрілого. Тіло воїна поки у морзі, де саме його хоронитимуть – ще не вирішили", – розповів він.

Поки що поліцейським не вдалось вийти на слід злочинця.

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