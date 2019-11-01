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2 листопада • оновлено в 02:39
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/ Суспільство

"Горланили "Росіє, прийди": в Донецьку відкрито поскаржилися на "ДНР"

1.2т Читати матеріал російською

Фанати "русского міра" поскаржилися на умови перевезення пасажирів у захопленому терористами Донецьку.

Показовий пост опублікував на своїй сторінці в Facebook воїн ЗСУ Анатолій Штефан. На фото помітний моторошний стан автобусів, в яких перевозять людей із Донецька в російський Ростов.

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"Зате на референдум бігли з іконами дорогу перекривали воїнам ЗСУ, горланили на всю горлянку "Роісся прийди", а зараз по всіх спільнотах розповідають про "економічний прорив" квазіреспублік і скаржаться", – написав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі блогер висміяв "прорив" із новими трамваями в Донецьку.

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Місце
Україна Донецьк
Тег
Новини ДНР
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Над своей ржавой укрзалызницей посмейтесь. А в Донбасс Россия ещё не пришла. Пока.
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Pooh Vini
Pooh Vini
Ну таки так
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