"Горланили "Росіє, прийди": в Донецьку відкрито поскаржилися на "ДНР"

Фанати "русского міра" поскаржилися на умови перевезення пасажирів у захопленому терористами Донецьку.

Показовий пост опублікував на своїй сторінці в Facebook воїн ЗСУ Анатолій Штефан. На фото помітний моторошний стан автобусів, в яких перевозять людей із Донецька в російський Ростов.

"Зате на референдум бігли з іконами дорогу перекривали воїнам ЗСУ, горланили на всю горлянку "Роісся прийди", а зараз по всіх спільнотах розповідають про "економічний прорив" квазіреспублік і скаржаться", – написав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі блогер висміяв "прорив" із новими трамваями в Донецьку.

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