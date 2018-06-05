"Горіть у пеклі!" Відомий туроператор України потрапив у скандал

Відомий український туроператор Join Up другий день переносить рейс на турецьку Анталію, змусивши багатьох людей із маленькими дітьми весь цей час чекати літак в аеропорту "Жуляни".

Про це повідомила клієнтка туроператора Ольга Решетилова на своїй сторінці у Facebook, відзначивши, що представники фірми ігнорують скарги.

"Туроператор Join Up, горіть у пеклі! Відучора переноситься рейс на Анталію. Люди з маленькими дітьми, які вже півдня повинні були відпочивати на пляжах Туреччини, сидять в аеропорту в Жулянах. Авіаперевізник Yanair каже, що літака немає і в кращому випадку буде чи то о 1:30, чи о 4:15, але гарантії немає", - розповіла вона.

"Менеджери або не відповідають, або тупо брешуть. Представники туроператора та перевізника до нас їхати відмовляються. Чекаємо журналістів і поліції", - поскаржилася Решетилова.

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