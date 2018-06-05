УкрEngРус
Реєстрація
ГоловнаБлоги

"Горіть у пеклі!" Відомий туроператор України потрапив у скандал

1.9тЧитати новину російською

Відомий український туроператор Join Up другий день переносить рейс на турецьку Анталію, змусивши багатьох людей із маленькими дітьми весь цей час чекати літак в аеропорту "Жуляни".

Про це повідомила клієнтка туроператора Ольга Решетилова на своїй сторінці у Facebook, відзначивши, що представники фірми ігнорують скарги.

"Туроператор Join Up, горіть у пеклі! Відучора переноситься рейс на Анталію. Люди з маленькими дітьми, які вже півдня повинні були відпочивати на пляжах Туреччини, сидять в аеропорту в Жулянах. Авіаперевізник Yanair каже, що літака немає і в кращому випадку буде чи то о 1:30, чи о 4:15, але гарантії немає", - розповіла вона.

Новини
НП з українцями в Єгипті: стало відомо про долю туристів

"Менеджери або не відповідають, або тупо брешуть. Представники туроператора та перевізника до нас їхати відмовляються. Чекаємо журналістів і поліції", - поскаржилася Решетилова.

Читайте на OBOZREVATEL поради, як не стати жертвою туроператорів в Україні.

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "Обозреватель".

Теми
Новини Києва та Київської областіЛоукости в Україні
Місце
УкраїнаКиїв
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
8
2
Смішно
0
Цікаво
4
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наші блоги