Горіховий Спас: як ворожити на любов і щастя в родині

У четвер, 29 серпня, православні християни відзначають останній з трьох Спасів – Горіховий або Хлібний Спас.
Цього дня не тільки проводяться церковні служби. На Горіховий Спас заведено пекти хліб з борошна нового врожаю, збирати горіхи і навіть... ворожити. Про маловідомі традиції Третього Спаса в ефірі ObozTV розповіла провідний спеціаліст-фольклорист Центру фольклору та етнографії Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка Ярина Закальска.
"Ми більше знаємо про ворожіння на Андрія, на Катерини – але вони були і під час інших свят. Так, на Горіховий Спас дівчата ворожили на кохання", – помітила Закальска.
Ворожіння з горіхами на любов
Для ворожіння, за словами фольклориста, потрібно взяти стиглий волоський горіх і розламати його:
"Якщо серединка солодка – пощастило, ви будете щасливі у коханні. Якщо гірка – буде зрада з боку вашого обранця. Якщо недоспіла – чекайте якихось важливих новин, звісток. А якщо гнила – то чекали біди, нещастя. Як у побуті, так і в коханні для дівчини ".
Ворожіння з хлібом
На Спаса ворожили і заміжні жінки – вони хотіли дізнатися, що чекає на їхню родину в прийдешньому році.
"У цей день пекли хліб з борошна першого врожаю. Якщо хліб виходив красивим – правильної форми, не згорів, не осідав – то вважалося, що на сім'ю чекає благополуччя і щастя. Якщо хліб був ароматним, але форма не вдалася – казали, що будуть якісь негаразди в сім'ї. Зовсім поганим знаком вважалося, якщо хліб опав або згорів. Тоді очікували нещастя", – розповіла вона.
Наостанок спеціаліст поділилася народним "синоптичним" повір'ям на Горіховий Спас: "Якщо тепла погода на Горіховий Спас – то осінь буде холодною. І навпаки, якщо день холодний – то вважалося, що осінь буде теплою і сонячною".
На Горіховий Спас дівчата ворожили на кохання, а заміжні жінки – на щастя в родині
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OBOZREVATEL нагадує, що категорично не можна робити на Горіховий Спас 29 серпня.
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