Google присвятив дудл "винахіднику" йогурту Григорову, який народився і помер в один день

Пошуковик Google 27 жовтня присвятив дудл 142-річчю від дня народження болгарського лікаря Стамена Григорова. Примітно, що видатний вчений народився і помер в один день.

OBOZREVATEL вирішив нагадати читачам, якими відкриттями людство зобов'язане медику. Адже він пояснив принцип утворення одного з найпопулярніших продуктів, а також зробив перший крок до порятунку людей від страшної хвороби.

Стамен Гігов Григоров народився 27 жовтня 1878 року в Студен-Ізворі, а помер 27 жовтня 1945 року в Софії (Болгарія). Він був ученим, лікарем і мікробіологом.

У 1905 році Григоров вперше описав причину молочнокислої ферментації в йогурті, відкривши болгарську паличку.

А в 1906 році болгарин опублікував результати своєї успішної розробки протитуберкульозної вакцини, випередивши на цілих два роки винахід БЦЖ. Крім того, в кінці свого життя Григоров розробив в Італії найкращий для свого часу метод лікування туберкульозу – cura bulgara (болгарське лікування).

За всі його заслуги йому пропонували престижні посади в кращих університетах світу. Однак Григоров відмовився від такої кар'єри заради того, щоб працювати окружним лікарем і начальником лікарні в болгарській Трині.

У 1912 році відомий лікар поїхав на Балканську війну як простий поручик санітарної служби. А з початком Першої світової війни вже в званні майора поїхав на фронт в складі болгарської армії.

У той час в Петричській області спалахнула епідемія холери, і майор Григоров добровільно прийняв відповідальність за боротьбу зі страшною недугою. Тоді йому вдалося врятувати тисячі солдатів Південного фронту і громадян Петричської області, зупинивши поширення хвороби.

Крім того, незважаючи на війни, Григоров не припиняв своїх досліджень в області лікування туберкульозу. І в 1935 році він отримав спеціальне запрошення попрацювати в Італії. Там з величезним успіхом лікар лікував хворих в італійських санаторіях "Ві Альба", "Гарбаняте" і "Оспедале дей Бамбіні".

Його метод був визнаний як найуспішніший і змістовний у той час і отримав в медичних колах популярність як cura bulgara – болгарське лікування. За свої наукові успіхи Григоров вкотре отримав безліч запрошень на престижні й високооплачувані наукові та керівні посади в Римі, Швейцарії та Англії. Але кожен раз він все одно повертався на батьківщину в Болгарію, щоб допомагати своїм співвітчизникам. Помер видатний медик у віці 67 років на батьківщині, у власний день народження.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 23 жовтня пошукова система Google представила дудл, який присвятила видатному італійському дитячому письменнику Джанні Родарі. У цей день якраз виповнилося 100 років від дня його народження. Родарі відомий як автор таких улюблених персонажів, як Чипполіно і Джельсоміно.