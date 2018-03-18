Розвал Росії: Джемілєв вказав на вірну ознаку

Росія провокує Захід до нового витка гонки озброєнь, що раніше в значній мірі вже привело до розвалу і розпаду СРСР.

"Нещодавно Росія похвалилася ще початком виробництва у себе нової смертоносної зброї – міжконтинентальної балістичної ракети "Сармат". По суті, Росія запрошує Захід до нового витка гонки озброєнь. Можливо, що в плані деокупації Криму це якраз те, що треба", – розповів в інтерв'ю "Обозревателю" народний депутат від фракції БПП Мустафа Джемілєв.

За його словами, саме гонка озброєнь значною мірою призвела СРСР до розвалу і розпаду.

"До того ж нинішня Росія – це вже далеко не СРСР разом з колишнім "соцтабором". "Табір" вже давно розбігся, багато "табірників" вже на іншій стороні, а ВВП Російської Федерації трохи нижче навіть половини ВВП одного тільки американського штату Каліфорнія, не кажучи вже в цілому про Сполучені Штати або Євросоюз", – зазначив депутат.

Як раніше повідомляв "Обозреватель", президент Росії Володимир Путін хоче використати поїздку в анексований Крим , щоб набрати рекордний максимум голосів на виборах глави РФ.