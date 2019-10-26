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26 жовтня • оновлено в 18:46
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Головнокомандувач не указ? Боєць "Азова", який поскандалив із Зеленським, зробив жорстку заяву

10.5т Читати матеріал російською

Ексбоєць полку "Азов" Денис Янтар розкритикував рішення президента України Володимира Зеленського про розведення військ на Донбасі.

Після словесної перепалки з главою держави в Золотому Янтар прокоментував ситуацію і озвучив подальші плани своїх соратників.

Він упевнений, що розведення військ "це безумство" і "не ті кроки, які повинен робити президент".

При цьому Янтар відкрито заявив, що не підкорятиметься головнокомандувачу і висловив упевненість, що діє в рамках закону.

"Не знаю, який у нього план, але ми плануємо і далі залишатися тут, поки буде загроза цього божевільного розведення військ і втрати територій", - сказав він.

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Янтар також підтвердив, що є колишнім бійцем "Азова". Згідно з інформацією з профілю чоловіка в соцмережах, зараз він є главою політичної партії "Національний корпус" в Миколаївській області.

Головнокомандувач не указ? Боєць 'Азова', який поскандалив із Зеленським, зробив жорстку заяву

Головнокомандувач не указ? Боєць 'Азова', який поскандалив із Зеленським, зробив жорстку заяву

Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку жовтня під Офісом президента і на Майдані в Києві пройшли протести проти підписання " формули Штайнмайера ". До столиці приєдналися і інші міста.

Президент України Володимир Зеленський незабаром після цього виступив з екстреною заявою про ситуацію на Донбасі і "формулу", заявивши, що ніякої "капітуляції не буде".

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Теми
Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил на Донбасі Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Гуляй-поле
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Dehtyaryov Ilya
Dehtyaryov Ilya
Президент верховный главнокомандующий и ты как солдат всу подчиняешся ему. Это закон и если ты его не соблюдаешь то ты не лучше так называемого ополчения лугандон. Так что будь добр исполнять приказ своего командира
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Pollak John
Pollak John
Dehtyaryov Ilya, ты бы прежде чем тут громко пердеть поинтересовался бы для начала что он НЕ в подчинении сопли .
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Федоров Федор
Федоров Федор
"При этом Янтар открыто заявил, что не будет подчиняться главнокомандующему и выразил уверенность, что действует в рамках закона.".....это называется саботаж. По законам военного времени таким занимается военный трибунал.
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