Головнокомандувач не указ? Боєць 'Азова', який поскандалив із Зеленським, зробив жорстку заяву

Ексбоєць полку "Азов" Денис Янтар розкритикував рішення президента України Володимира Зеленського про розведення військ на Донбасі.

Після словесної перепалки з главою держави в Золотому Янтар прокоментував ситуацію і озвучив подальші плани своїх соратників.

Він упевнений, що розведення військ "це безумство" і "не ті кроки, які повинен робити президент".

При цьому Янтар відкрито заявив, що не підкорятиметься головнокомандувачу і висловив упевненість, що діє в рамках закону.

"Не знаю, який у нього план, але ми плануємо і далі залишатися тут, поки буде загроза цього божевільного розведення військ і втрати територій", - сказав він.

Янтар також підтвердив, що є колишнім бійцем "Азова". Згідно з інформацією з профілю чоловіка в соцмережах, зараз він є главою політичної партії "Національний корпус" в Миколаївській області.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку жовтня під Офісом президента і на Майдані в Києві пройшли протести проти підписання " формули Штайнмайера ". До столиці приєдналися і інші міста.

Президент України Володимир Зеленський незабаром після цього виступив з екстреною заявою про ситуацію на Донбасі і "формулу", заявивши, що ніякої "капітуляції не буде".

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