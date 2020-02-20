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20 лютого • оновлено в 19:10
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/ Суспільство

Головний рабин України запросив до себе всіх евакуйованих з Китаю українців

2.2т
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Головний рабин України Моше Реувен Асман готовий прийняти всіх евакуйованих з охопленого коронавірусом Уханя українців.

Він запропонував розмістити громадян в оздоровчому центрі, повідомляється на сайті Єврейської громади Києва.

Головний рабин запросив до себе евакуйованих з Китаю українців

tsn.ua

Йдеться про розміщення в оздоровчому центрі. "Хочу прояснити, що я запропонував для розміщення закриту оздоровчу базу відпочинку, що належить нашій громаді, яка знаходиться в лісі, близько 300 км від Києва. Далеко від населених пунктів", – пояснив Моше Реувен Асман.

Нагадаємо, що в селищі Нові Санжари Полтавської області понад дві тисячі людей заблокували дорогу для проїзду автобусів з евакуйованими з Китаю.

OBOZREVATEL стежить за просходящіе навколо повернення наших співгромадян в режимі онлайн.

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Тема
Коронавірус
Особа
Моше Реувен Асман
Місце
Україна Київ
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Dehtyaryov Ilya
Dehtyaryov Ilya
Причем тут хочешь не хочешь, как толпа скажет так и будет. Люди не хотят эпидемию на своей земле.
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Ш. Олег
Ш. Олег
Dehtyaryov Ilya, если будет, "как толпа скажет", то это не государство Украина, а Гуляй-Поле. Земля, кстати, такая же своя для тех, кто прилетел из Уханя, как и для остальных украинцев.
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Глущенко Александр
Глущенко Александр
А потом этот мученик будет разносить заразу по всей Украине?
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