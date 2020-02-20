Головний рабин запросив до себе евакуйованих з Китаю українців

Головний рабин України Моше Реувен Асман готовий прийняти всіх евакуйованих з охопленого коронавірусом Уханя українців.
Він запропонував розмістити громадян в оздоровчому центрі, повідомляється на сайті Єврейської громади Києва.
tsn.ua
Йдеться про розміщення в оздоровчому центрі. "Хочу прояснити, що я запропонував для розміщення закриту оздоровчу базу відпочинку, що належить нашій громаді, яка знаходиться в лісі, близько 300 км від Києва. Далеко від населених пунктів", – пояснив Моше Реувен Асман.
Нагадаємо, що в селищі Нові Санжари Полтавської області понад дві тисячі людей заблокували дорогу для проїзду автобусів з евакуйованими з Китаю.
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