Головний рабин запросив до себе евакуйованих з Китаю українців

Головний рабин України Моше Реувен Асман готовий прийняти всіх евакуйованих з охопленого коронавірусом Уханя українців.

Він запропонував розмістити громадян в оздоровчому центрі, повідомляється на сайті Єврейської громади Києва.

tsn.ua

Йдеться про розміщення в оздоровчому центрі. "Хочу прояснити, що я запропонував для розміщення закриту оздоровчу базу відпочинку, що належить нашій громаді, яка знаходиться в лісі, близько 300 км від Києва. Далеко від населених пунктів", – пояснив Моше Реувен Асман.

Нагадаємо, що в селищі Нові Санжари Полтавської області понад дві тисячі людей заблокували дорогу для проїзду автобусів з евакуйованими з Китаю.

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