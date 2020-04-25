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25 квітня • оновлено в 11:24
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Голова МОЗ оголосив два гучних рекорди в боротьбі з COVID-19 в Україні

8.1т
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В Україні 24 квітня зафіксовано два рекорди боротьби з коронавірусом – максимальну кількість пацієнтів, які одужали, і максимальне число тестувань методом ПЛР.

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Про це на брифінгу 25 квітня заявив міністра охорони здоров'я України Максим Степанов і подякував за це медикам (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

Коронавірус в Україні

Коронавірус в Україні

LIGA.net

"Дуже хороша новина – 181 пацієнт одужав, в тому числі 19 дітей. Це наш чудовий рекорд. І за нього я, в першу чергу, хочу подякувати нашим лікарям, медикам", – сказав він.

Також Степанов наголосив, що за попередню добу здійснено 5 825 досліджень методом ПЛР, що також є рекордним показником.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • станом на суботу, 25 квітня, в Україні підтвердили 8 125 випадків зараження коронавірусом COVID-19. З них – 201 летальний, 782 пацієнти одужали.

  • На Буковині 24 квітня зафіксований новий антирекорд захворюваності – 109 осіб за добу. За словами голови Чернівецької ОДА Сергія Осачука, якщо так піде і далі, то є ризик продовження карантину аж до літа.

  • Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль опублікував план виходу України з карантину, який складається з п'яти етапів. Початкова точка реалізації плану може настати 11 травня за умови сприятливої епідемічної ситуації.

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Вікторія Довгань Вікторія Довгань
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Gornov Petr
Gornov Petr
за предыдущие сутки совершено 5825 исследований методом ПЦР... Какие африканские страны кусают локти от зависти к украинским показателям по количеству тестирований?
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