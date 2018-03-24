Година Землі в Україні: що потрібно знати про наймасовішу всесвітню акцію

У суботу, 24 березня, мільйони людей у всьому світі візьмуть участь в акції Година Землі. Це міжнародна кампанія, ініційована Всесвітнім фондом природи (WWF), під час якої люди і організації о 20:30 на одну годину символічно вимкнуть зайве освітлення і електроприлади, щоб об'єднатися і показати готовність до дій заради майбутнього планети.

Координатор проекту WWF в Україні "Лісова варта" Богдан Вихор в ефірі ObozTV розповів про значення цієї акції і особливості її проведення в Україні.

За словами еколога, основною метою Години Землі є привернення уваги громадськості до глобальних проблем.

"Природно, вимикання електрики на одну годину не заощадить електроенергію, але цю годину дозволить нам задуматися, як ми живемо, як ми витрачаємо земні ресурси, чи сортуємо ми сміття, як ми думаємо про своє майбутнє", - пояснив він.

Вихор відзначив, що в Україні акція проходитиме 10-й рік поспіль.

"Дуже багато міст і свідомих громадян до нас приєднується. Людство хоче жити краще, і жителі України зокрема хочуть для себе кращого майбутнього, хочуть дихати чистим повітрям, пити чисту воду, ходити до лісу, де ростуть дерева, а не пеньки. Беручи все це до уваги, щоразу все більше і більше громадян беруть участь у природоохоронній акції", - розповів він.

Вихор також зазначив, що кількість українців, що беруть участь в акції, неухильно зростає.

"Сьогодні у нас 10 однодумців, завтра 50, через рік 20 тисяч, а через п'ять - всі 46 мільйонів", - уклав еколог.

Зазначимо, що Година Землі проводиться з 2007 року, а вже з 2009 року ця акція стала наймасовішою в історії людства.

Як повідомляв "Обозреватель", еколог Богдан Вихор також розповів про наслідки хижацької неконтрольованої вирубки лісів у Карпатах.