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''Годі скиглити'': ветеран АТО тицьнув росіян носом у ''провали'' України

2.1тЧитати матеріал російською

Жоден з "провалів" України, які прогнозували російські "експерти" протягом року, так і не збулися.

На це звернув увагу волонтер, ветеран АТО Мирослав Гай, опублікувавши на своїй сторінці в Facebook скріншот Google-пошуку із запитом "Україна не отримає".

"Залишу це тут. Зневіра – смертний гріх. Годі скиглити. Хоча, Кремль нехай скиглить. А нам ще працювати. Наступний запит буде – Україна не отримає членство в НАТО", – написав він.

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Зокрема, росіяни прогнозували, що Україна не отримає Томос, безсіз з Євросоюзом, автокефалію, транш і Javelin. Однак, як показали останні події, все перераховане вище вийшло з точністю до навпаки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії протягом року постійно твердили, що Україна нібито не отримає Томосу про автокефалію. Незважаючи на це, спочатку в Києві провели Об'єднавчий Собор 15 грудня, де була створена Православна церква в Україні.

5 січня Вселенський патріарх Варфоломій підписав Томос про надання автокефалії ПЦУ. І вже 6 січня Україна офіційно його вручили.

В УПЦ МП звинуватили Константинополь в порушенні канонічних церковних правил при підписанні документа, а пізніше і зовсім заявили, що не збираються проводити служби разом зі свещеннікамі єдиної церкви.

Читайте всі новини по темі "російська пропаганда" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
російська пропагандаРосійсько-український конфлікт
Особа
Мирослав Гай
Місце
Україна
Теги
Томостраншвоєнна техніка
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