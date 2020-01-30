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30 січня • оновлено в 11:47
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Глобальне потепління: озвучений моторошний прогноз погоди на 5 років

1.8т
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Наступні п'ять років з 2020 по 2024 року будуть найжаркішими на планеті за весь час метеорологічних спостережень.

Про це говорять дані Британської метеорологічної служб, передає телеканал Sky News.

Синоптики кажуть, що в середньому температура в світі підніметься на 1,15 - 1,46 градусів за Цельсієм. При цьому наголошується, що попередні п'ять також були найспекотнішими з моменту початку спостережень – в середньому на 1,09 градусів вище колишніх показників.

Глобальне потепління

Глобальне потепління

"Якщо виключити ймовірність масштабної вулканічної активності, ці передбачення показують, що ми стрімко наближаємося до точки, коли ми побачимо тимчасові переходи глобальних температур за позначку в 1,5 градусів за Цельсієм", – повідомив Адам Шейф, який відповідає за довгострокові прогнози в Британській метеорологічної службі.

Британські вчені попередили, що зростання світових температур необхідно стримати в межах 1,5 градусів за Цельсієм. Дана норма запропонована Паризькою угодою по клімату від 2015 року. Також синоптики підкреслили, що через триваюче потепління на Землі "вікно можливостей звужується" для реагування на цю ситуацію.

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Глобальне потепління найбільше торкнеться північні райони Європи, Азії та Північної Америки, а також Північну Атлантику.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за прогнозом вчених, в 2020 році варто очікувати глобальних температурних змін.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Прогноз погоди
Місце
Великобританія
Теги
клімат потепління погода
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сибирский ватник
сибирский ватник
Вот хрен его знает что будет,но у нас ещё за эту зиму даже -30 не было.зато снегу навалило порядочно и вода в озерах 8 лет прибывает.Зап Сиб.
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Хакимов Игорь
Хакимов Игорь
Мандарины будем выращивать
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