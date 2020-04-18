Глава УПЦ МП Онуфрій заразився коронавірусом – ЗМІ

Предстоятель Української православної церкви (Московського патріархату) митрополит Онуфрій і митрополит Антоній нібито заразилися коронавірусом і були госпіталізовані.

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Про це 18 квітня повідомило видання "Релігійна правда" з посиланням на свої джерела в Києво-Печерській лаврі. За даними ЗМІ, церковники проходили тести на наявність інфекції таємно.

Митрополит Онуфрій pravlife.org

"Митрополити Онуфрій і Антоній проходили тест на коронавірус анонімно і були госпіталізовані під чужим ім'ям. Так вчинили з метою убезпечити РПЦвУ від звинувачень напередодні Великодня", – пише видання.

Увечері 17 квітня, як зазначили в РП, митрополит Антоній з'явився у програмі "Свобода слова Савіка Шустера". Церковник виступив в ефірі через відеозв'язок. Для цього він нібито покинув клініку і поїхав до Києво-Печерської лаври, щоб взяти участь у програмі, про яку було домовлено заздалегідь.

"Швидше за все, митрополит Онуфрій не проводитиме Великодню літургію, оскільки для нього поки найважливішим питанням залишається власне здоров'я, а не репутації церкви", – сказало джерело видання.

Митрополит Антоній risu.org.ua

Додамо, напередодні ректор Київської духовної академії при Києво-Печерській лаврі єпископ Сильвестр підтвердив у Facebook, що заразився COVID-19. Він повідомив, що у нього не було жодних ознак гострого респіраторного захворювання.

Єпископ Сильвестр Фокус

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