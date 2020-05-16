Український апарат штучної вентиляції легенів "Новатор" не буде закуповуватися для використання в лікарнях.

Як повідомив на брифінгу міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, "Новатор" – це навіть не апарат ШВЛ, а модернізований мішок Амбу (механічний ручний пристрій для виконання тимчасової штучної вентиляції легенів).

Максим Степанов відповів на критику українського апарату ШВЛ

"Він може використовуватися тільки при активних станах, наприклад в екстреній медичній допомозі для того, щоб довезти хворого до лікарні, де вже він буде підключений саме до апарату ШВЛ", – зазначив глава МОЗ.

За його словами, щодо апаратів ШВЛ, які будуть закуплені для лікарень, проводилися консультації і було отримано висновок від анестезіологів.

"А щодо апаратів "Новатор", то у МОЗ навіть думки ніколи не було, щоб закуповувати їх саме для лікарень", – запевнив Степанов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Хмельницькому на держпідприємстві "Новатор" розробили пристрій, який має виконувати роль апарату штучної вентиляції легенів.

Така українська розробка викликала неоднозначну реакцію серед лікарів. У пристрої немає моніторингу обсягу повітря, що доправляється, і контролю тиску в дихальних шляхах.

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