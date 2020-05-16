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16 травня • оновлено в 17:14
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Глава МОЗ відповів на критику українського апарату ШВЛ "Новатор"

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Український апарат штучної вентиляції легенів "Новатор" не буде закуповуватися для використання в лікарнях.

Як повідомив на брифінгу міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, "Новатор" – це навіть не апарат ШВЛ, а модернізований мішок Амбу (механічний ручний пристрій для виконання тимчасової штучної вентиляції легенів).

Максим Степанов відповів на критику українського апарату ШВЛ

Максим Степанов відповів на критику українського апарату ШВЛ

"Він може використовуватися тільки при активних станах, наприклад в екстреній медичній допомозі для того, щоб довезти хворого до лікарні, де вже він буде підключений саме до апарату ШВЛ", – зазначив глава МОЗ.

За його словами, щодо апаратів ШВЛ, які будуть закуплені для лікарень, проводилися консультації і було отримано висновок від анестезіологів.

"А щодо апаратів "Новатор", то у МОЗ навіть думки ніколи не було, щоб закуповувати їх саме для лікарень", – запевнив Степанов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Хмельницькому на держпідприємстві "Новатор" розробили пристрій, який має виконувати роль апарату штучної вентиляції легенів.

Така українська розробка викликала неоднозначну реакцію серед лікарів. У пристрої немає моніторингу обсягу повітря, що доправляється, і контролю тиску в дихальних шляхах.

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