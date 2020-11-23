Глава Меджлісу Чубаров захворів на коронавірус
Рефат Чубаров заявив, що приєднався до "клубу COVID-19"
Глава Меджлісу сподівається, що залишить його без втрат
Глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заразився коронавірусом.
Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook, проте подробиці не уточнив.
"Проти своєї волі став членом клубу COVID-19. Тепер завдання за допомогою Всевишнього залишити цей клуб без втрат. Бережіть себе!" – написав глава Меджлісу.
Водночас Чубаров не уточнив, коли саме він заразився і в якому стані наразі перебуває.
Нагадаємо, що в жовтні Меджліс збирав допомогу хворим на коронавірус в тимчасово окупованому Криму. Чубаров тоді заявляв про катастрофічну ситуацію на півострові.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше колишній спікер Верховної Ради Андрій Парубій захворів на COVID-19. Він отримав позитивний результат тесту на коронавірус і самоізолювався.