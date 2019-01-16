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"Гинули у страшних муках і стражданнях": в РПЦ розповіли про смертельне прокляття

1.6тЧитати матеріал російською

Прес-секретар намісника Києво-Печерської лаври Павла Вікторія пов'язала смерть голови Рівненської області Василя Червонія з приїздом в Україну патріарха Кирила.

Вона згадала цей випадок, коментуючи заяву митрополита про його прокльони, після яких гинули люди, передає "Говорит Москва".

"Був такий випадок ще раніше, коли патріарх приїздив в Україну. Губернатор Рівненської області Червоній сказав: "Тільки через мій труп". Він сказав, що патріарх сюди не приїде. І напередодні за день до приїзду Червоній пішов із друзями на озеро, почався дощ, і його вразила блискавка. Саме його одного. Він помер. Наступного дня приїхав патріарх", — зазначила Вікторія.

За її словами, якщо згадати історію, то люди, які проти Бога і проти церкви, вмирали і гинули у страшних муках і стражданнях.

Намісник Києво-Печерської лаври Павло

Намісник Києво-Печерської лаври Павло

Lifter

Вікторія уточнила, що історія про смерть майстрів невигадана.

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"Це ще спочатку, щойно заїздили в лавру. Майстри не хотіли звільняти корпус, вони там нічого не робили. Їх просили звільнити, а вони ображали, грубили всім. Коли вже чаша терпіння була переповнена, він просто прийшов і сказав, що якщо ви не підете, ви помрете. якось так сталося, що вони померли. Але це ж не він їх убив конкретно, це йшло від Бога. Там проблема була не в тому, що прокляв, а в тому, що ці люди грубіянили проти Бога і проти всього", —підсумувала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 січня загорілася будівля, що належить Києво-Печерській лаврі.

Пізніше поліція затримала чоловіка, якого підозрюють в умисному підпалі будинку Києво-Печерської лаври.

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Тег
Києво-Печерська Лавра
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Древне сруское колдунство! Зжечь еретиков и колдунов!😁
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Мир Миру
Мир Миру
Виходячи із логіки намісника Києво-Печерської лаври Павла, йому слід злякатись, бо пожежа, що виникла на території лаври 2 дні тому - це ЗНАК гніва Божого на нього за його прокльони.
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Мир Миру
Мир Миру
Мир Миру, тож нехай припиняє будувати своє Чорнокнижжя, бо Господь - то Любов.
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Галицький Данило
Галицький Данило
Сектанты кацапские, а как на счёт того, что Бог есть Любовь? Это вам слуги дьявола не известно!
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