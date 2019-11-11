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11 листопада • оновлено в 20:03
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"Геть звідси!" Жителі Криму яскраво приструнили росіянина в мережі

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Приїжджий росіянин обурився умовами в Керчі в анексованому Криму і отримав жорстку відповідь у мережі від місцевих жителів.

Підтверджуючі скріншоти перепалки опублікував у Twitter блогер КРЫМский бандеровец (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Води немає, телебачення з перебоями, люди тут невиховані, ціни на квартири не відповідають ремонту. Я в окрему країну потрапив чи як? Люди банально не знають слів "вибачте" і "будь ласка", смітять на кожному кроці", – обурився він в пабліку в забороненій в Україні соцмережі "ВКонтакте".

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Жителі Криму яскраво приструнили росіянина в мережі

Жителі Криму яскраво приструнили росіянина в мережі

Жителі Криму гнівно відповіли йому, підкресливши, що життя в Керчі погіршилася тільки з приходом Росії. "Машина часу, всього п'ять років, і вже в 90-х", "Їдь на материк у свій д*посранськ", "Велика частина Росії живе в кам'яному столітті", "Їдь назад, звідки приїхав. Вас сюди ніхто не кликав", "Понаїх, напевно, о**їв від жиру", "А в Росії морок", "Нормально для Росії, все звично", "Не подобається Керч? Геть на**й звідси!" – написали в коментарях.

"Геть звідси!" Жителі Криму яскраво приструнили росіянина в мережі
"Геть звідси!" Жителі Криму яскраво приструнили росіянина в мережі

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше жителі Криму поскаржилися, що після анексії ціни на продукти зросли, одяг хорошої якості годі й шукати, а до російських продуктів вони не можуть звикнути.

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Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
Тег
Крим
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Провосеков Матвей
Провосеков Матвей
Укрошлюшки даже не напрягаются для клепания таких "новостей про Российский Крым". Впрочем рагули скушают.
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Опять выхлестнулась сви домая бессильная злоба на страницы оббосса! Уже не знают, где набрать в рот гумна, чтобы плюнуть в Крым! Им за пад ло признать начало рассвета Крыма после глубокого застоя украинского периода! Ну, а о Крымском мосте это чмо уже и не вспоминает! О новом аэропорту в Крыму не вспоминает! О Двух новых ТЭЦ забыла! О трассе *Таврида* и думать не хочется! О 108 жилых комплекса в Крыму, сдача которых предусмотрена в 19-20 гг! О строящемся судостроительном заводе в Феодосии... О двух построенных новых школах, и трёх строящихся... В реконструкции винзавода " Массандра" не вспоминает! О ремонтах и реконструкциях многих пляжей! А 9 млрд дол США- общий обьём инвестиций России в Крым!!!! А Украина выпрашивает 1 млрд. у МВФ!
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