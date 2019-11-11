Приїжджий росіянин обурився умовами в Керчі в анексованому Криму і отримав жорстку відповідь у мережі від місцевих жителів.

Підтверджуючі скріншоти перепалки опублікував у Twitter блогер КРЫМский бандеровец (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Води немає, телебачення з перебоями, люди тут невиховані, ціни на квартири не відповідають ремонту. Я в окрему країну потрапив чи як? Люди банально не знають слів "вибачте" і "будь ласка", смітять на кожному кроці", – обурився він в пабліку в забороненій в Україні соцмережі "ВКонтакте".

Жителі Криму яскраво приструнили росіянина в мережі

Жителі Криму гнівно відповіли йому, підкресливши, що життя в Керчі погіршилася тільки з приходом Росії. "Машина часу, всього п'ять років, і вже в 90-х", "Їдь на материк у свій д*посранськ", "Велика частина Росії живе в кам'яному столітті", "Їдь назад, звідки приїхав. Вас сюди ніхто не кликав", "Понаїх, напевно, о**їв від жиру", "А в Росії морок", "Нормально для Росії, все звично", "Не подобається Керч? Геть на**й звідси!" – написали в коментарях.

Крим. Понаїхали в окуповану Керч рашіст обурюється, що місто потопає в лайні і розрусі. Але в коментарях раптом з'ясувалося, що такі перетворення з містом сталися за якихось 5 років. Прочитайте коментарі pic.twitter.com/c28LlH5Bkq - Кримський бандерівець (@ CrimeaUA1) November 11, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше жителі Криму поскаржилися, що після анексії ціни на продукти зросли, одяг хорошої якості годі й шукати, а до російських продуктів вони не можуть звикнути.

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