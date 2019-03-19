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Георгій Росновський
Георгій Росновський
Інженер, автор двох українських проектів Кримського мостаВсі статті автора

Потяги заваляться. Кримський міст дуже небезпечний

4.1тЧитати матеріал російською

Понимая проблему с неустойчивостью конструкции Крымского моста, российские оккупанты решили установить на подходах к железнодорожной части моста сканеры, которые смогут просвечивать железнодорожные вагоны с целью определения типа груза и его массы.

Они пытаются себя обезопасить. Максимальные нагрузки лимитированы строительными нормами при проектировании железнодорожных мостов. Но и эти нормы сейчас часто неграмотно составляются. Движение – это вибрация, не только движение воды или льда, просадки опор и геология, но и внешняя вибрация от нагрузки, это все влияет на безопасность.

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К тому же, там действительно геологические условия очень плохие. Прочные грунты там находятся очень глубоко, а сваи нужно вбивать еще глубже, чтобы они могли выстоять. Плюс там очень много грязевых вулканов, что очень плохо влияет на опоры. И сама схема моста очень неудачная, он очень низкий и маленькие пролеты между опорами, что очень плохо в условиях прохода льда, который будет постепенно избивать и раскачивать опоры.

Строительство железнодорожной части Крымского моста

Строительство железнодорожной части Крымского моста

Любой наклон моста поперечины моста может привести к схождению поезда с рельс. Но не только из-за давления льда и из-за геологических просадок может быть поперечный наклон, а из-за внешних нагрузок.

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Автор
Георгій РосновськийГеоргій Росновський
Місце
Україна
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Korn Val
Korn Val
быстрее бы. чтобы ху.ло успело посмотреть
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Малахов Егор
Малахов Егор
Шо рукожопые казлакасабы....страители уевы...как и во всем впрочем...гавно -- есть гавно !
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Ilovaysk Jean
Ilovaysk Jean
Малахов Егор, ха-ха-ха дебилы пля, до сих пор говно жрут про мост, дурики необучаемые. ......Что там с вашими уставшими мостами? Дуркаинцы, сколько мостов за 5 лет построили.....э-э-, ебанаты все дрочите на Крымский мост?
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Михайлов Александр
Михайлов Александр
Какой вывод бандеры нацисты? Запретить вам приближаться к нашему, опасному для вас мосту?)))
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