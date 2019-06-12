Геноцид! Росія влаштувала водну блокаду в Криму

Російські окупанти продовжують перекривати воду в захопленому Криму. Тепер вони дісталися до житлового масиву Степовий, що під Феодосією.

Про це повідомляє видання "Примечания". У травні окупанти відключили водопостачання у 5000 тисяч жителів Феодосії, а після того, як люди влаштували мітинг, зупинили і підвезення води.

Водоканал знизив рівень води в місцевому водосховищі, слив її у непридатний для пиття і поливу технічне підсолене озеро, замість того щоб збільшити обсяги подачі.

Повернути воду людям обіцяли 10 червня тепер терміни зрушилися до 20 числа.

Місцеві жителі назвали водну блокаду геноцидом. Деякі погрожують перекрити трасу, якщо воду так і не дадуть.

Росія влаштувала водну блокаду в Криму Facebook Олександра Таліпова

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше екс-президент Криму Юрій Мєшков звернувся до президента України Володимиру Зеленському з проханням почати подачу води на окупований півострів.

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