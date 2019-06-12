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/Суспільство

Геноцид! Росія влаштувала водну блокаду в Криму

15.7тЧитати матеріал російською

Російські окупанти продовжують перекривати воду в захопленому Криму. Тепер вони дісталися до житлового масиву Степовий, що під Феодосією.

Про це повідомляє видання "Примечания". У травні окупанти відключили водопостачання у 5000 тисяч жителів Феодосії, а після того, як люди влаштували мітинг, зупинили і підвезення води.

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Водоканал знизив рівень води в місцевому водосховищі, слив її у непридатний для пиття і поливу технічне підсолене озеро, замість того щоб збільшити обсяги подачі.

Повернути воду людям обіцяли 10 червня тепер терміни зрушилися до 20 числа.

Місцеві жителі назвали водну блокаду геноцидом. Деякі погрожують перекрити трасу, якщо воду так і не дадуть.

Росія влаштувала водну блокаду в Криму

Росія влаштувала водну блокаду в Криму

Facebook Олександра Таліпова

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше екс-президент Криму Юрій Мєшков звернувся до президента України Володимиру Зеленському з проханням почати подачу води на окупований півострів.

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Тема
анексія Криму
Місце
Україна
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Виня Ксения
Виня Ксения
Очередные камни с неба от тварей фашистских.
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
То радуются,что Крымские города затопило,то тут же ,что воды нет,вы бы определились шароварники,в этом году водохранилища полные,перемоги не будет,че позоритесь?
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Tov Daniel
Tov Daniel
А как при Украине десятилетиями отключали воду и измывались над людьми, как это называется? Фашизм. Меньше истерите с нацистскими призывами, не призывайте к вражде.
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