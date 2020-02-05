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7 лютого • оновлено в 09:47
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Уріель Штерн
Уріель Штерн
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Где взять деньги, чтобы хватало еще и на благотворительность?

4.1т
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Не Коучинг!

Хочу помочь вам изменить жизнь в лучшую сторону. Одним простым и замечательным способом. Конечно же, речь идет о благотворительности.

Вы спросите — и где взять деньги, чтобы хватало еще и на благотворительность?

Ответ прост — научитесь откладывать аккуратно. Неважно, какой объем, главное — делайте это каждый день. Мы же прекрасно умеем копить на машину, квартиру, отпуск и прочие радости жизни. А я хочу вас научить откладывать деньги на благотворительность. Начать можно с мелочи, копеек — и когда придет время пожертвовать деньги, берите из накопленного. Куда давать — проверенные фонды знает каждый. С выбором вам помогут Charity Tuner и Українська Біржа Благодійності.

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Вы можете спасти чью-то жизнь и вам лень нажать одну кнопку?

Уверяю вас, как только мы начнем регулярно жертвовать деньги тем, кто в этом нуждается, наша жизнь изменится к лучшему. Наша жизнь и жизнь нашей страны. Филантропия и взаимопомощь — добрые дела, которые не остаются незамеченными — ни Богом, ни теми, кто в этом непосредственно нуждается.

И я хочу послушать ваши истории — как изменилась ваша жизнь, после того как вы начали откладывать? Какой процент своего дохода откладываете? Каким организациям доверяете свои деньги?

С чего же начать? Для того чтобы простимулировать начало великих изменений в вашей жизни, я вместе с Ростислав Ассанов-Гордеев компанией SA BO NA разработали недорогие и простые донейшен боксы для дома. Они легко могут быть доставлены по почте в обычном конверте. Постараемся сделать так, чтобы стоимость с пересылкой составила не больше 2$. Если воспитать в себе привычку опускать туда деньги в момент большой радости и поднятия духа, то это принесет огромные дивиденды. В виде благополучия вашего, вашей семьи и города, в котором вы живете.

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Автор
Уріель Штерн Уріель Штерн
Місце
Україна
Джерело
Джерело: Facebook Уриэля Штерна
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Dehtyaryov Ilya
Dehtyaryov Ilya
Ваш народ нищий, если он и будет откладывать то только на своё выживание.
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Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
итак ,пенсия 4070,это не самая маленькая,научи как откладывать.?а если 1850?а с зарплаты 5..7.т.грн,научи как ?отложить можно только личинку под забором,после ливерной колбасы,уцененной на тридцать процентов,за три дня до окончания срока годности,по 26 грн за килограмм.
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Nayden Serg
Nayden Serg
ну а по 2$ за каждый донейшн бокс мне в карман, ох уж эти Штерны...
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