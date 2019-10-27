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27 жовтня • оновлено в 19:35
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/ Суспільство

Гастролі українських зірок у Криму: міністр культури зробив несподівану заяву

2.2т Читати матеріал російською

Міністр культури України Володимир Бородянський назвав українських зірок шоу-бізнесу, які виступають в анексованому Криму, дуже сміливими людьми.

Про це він повідомив в інтерв'ю "Радіо Свобода", зробивши акцент на тому, що заборони на перетин адміністративного кордону немає (щоб побачити відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Давайте так. Ми ж повинні визначитися. У моєму розумінні, якщо український артист перетинає український кордон і їде на українську територію, яка тимчасово окупована, і виступає там, і доносить українські контексти і український наратив, то я вважаю, що це дуже смілива людина", – заявив Бородянський.

Володимир Бородянський

Володимир Бородянський

radiosvoboda.org

Коли журналіст запитав, що буде, якщо артист буде доносити цей український наратив і його там заарештують, міністр культури відповів:

"Я сказав: дуже смілива людина! Як я ставлюся? Як до надзвичайної сміливої людині".

"Тобто це добре?" – уточнив журналіст і отримав відповідь Бородянського: "Це ризиковано".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Бородянський вибачився перед Гонтарєвою. Він попросив вибачення за скандал з "Кварталом 95" і хором "Верьовки".

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Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
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Мир Миру
Мир Миру
Продовжуючи логіку міністра. У сміливого артиста має бути сміливий репертуар. То що міністр культури України скаже про сміливий репертуар? Як він його контролює у Криму? Нехай "поп*зд*ть" про сміливість ЛОХу.
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
А западэнские заробитчане в Крыму, так вообще герои)))
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