Гаага, обмін полоненими і нові санкції: головні перемоги українських дипломатів в 2019 році

22 грудня в Україні відзначається День працівників дипломатичної служби, також відомий як День дипломата. Цей день, який з'явився завдяки президентським указом від 2005 року, святкують співробітники Міністерства закордонних справ та численних посольств і консульств.

На честь свята OBOZREVATEL зібрав інформацію про головні здобутки українських дипломатів за 2019 рік.

7 вересня 2019 року, за формулою "35 на 35" було проведено обмін полоненими між Україною і Росією. На батьківщину повернулися моряки ВМСУ – екіпажі українських кораблів, захоплених РФ, і ряд політв'язнів, серед яких Олег Сенцов, Павло Гриб і Олександр Кольченко.

Однак Україна була змушена звільнити серед інших одіозного журналіста Кирила Вишинського, і головного підозрюваного у справі про збитий "Боїнг" рейсу МН17 Володимира Цемаха.

Головна перемога українських дипломатів на судовому полі відбулася в Міжнародному суді ООН в Гаазі. Після довгих розглядів і дебатів, цей суд все ж визнав наявність своєї юрисдикції розглядати позов України проти РФ. Це означає, що тепер Міжнародний суд ООН може почати розгляд справи по суті. Це загрожує Росії новими, більш потужними санкціями.

Українські дипломати домоглися продовження європейських санкцій проти Російської Федерації ще на півроку. До цього термін дії цих обмежувальних заходів мав закінчитися 31 січня 2020 року.

Обмежувальні заходи проти Росії спрямовані на фінансовий, енергетичний і оборонний сектори, а також на сфери, пов'язані з виробництвом товарів подвійного призначення.

Крім того, санкції обмежують доступ до первинному та вторинному ринках капіталу ЄС для п'яти основних державних фінансових інститутів і їх контрольних дочірніх компаній, створених за межами ЄС, а також для трьох найбільших російських енергетичних і трьох оборонних компаній, забороняють експорт і імпорт зброї і обмежують доступ Росії до деяких технологій та послуг, які можуть бути використані для видобутку і розвідки нафти.

Всесвітня онлайн-кампанія #CorrectUA, також відома як #KyivNotKiev, почалася ще в 2018 році. Метою цієї акції українського Міністерства закордонних справ було домогтися коректного вживання слова Київ у всьому світі – не як "Kiev", а як "Kyiv". У 2019 кампанія почала приносити перші результати: правильне написання назви української столиці почала використовувати бібліотека Конгресу США, офіційні органи ЄС, британське видання ВВС, газета Financial Times і багато інших світових ЗМІ.

Team from @washingtonpost made our day!



The Washington Post officially changed its style on a name of Ukrainian capital from "Kiev" to "Kyiv".



Thank you! 🙏 pic.twitter.com/OJ8gLxo8O8