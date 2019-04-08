"Гаага-мама дочекається": Цимбалюк вгамував відомого сербського снайпера "ДНР"

Журналіст Роман Цимбалюк попередив сербського снайпера "ДНР" Деяна Берича, який став частим гостем на брифінгах у спікера МЗС РФ Марії Захарової, що він постане перед Гаазьким трибуналом.

Також українець обурився, що Захарова намагалася прикриватися терористом під час суперечки про полонених росіян. Жорстку промову з цього приводу Цимбалюк озвучив у своєму відеоблозі на YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

До неї його підштовхнула пропозиція спікера МЗС РФ поспілкуватися на теми Донбасу і полонених з Беричем в окремій кімнаті, яку вона нібито може їм надати.

Цимбалюк і Берич

"Ця людина — відомий сербський снайпер "Декі". А тепер він ходить на брифінги до Марії Володимирівни. І, до речі, він чомусь теж не цікавиться долею таких самих орків, як він, яким пощастило менше і які перебувають у нас у полоні. А Марія Володимирівна, я так розумію, знайшла собі захисника в особі цієї людини. Кімнату нам хоче надати. Ну, чесно кажучи, мені нема про що говорити з військовими злочинцями. Сподіваюся, Гаага-мама таких "героїв" рано чи пізно дочекається", — яскраво відповів агресорам і їхніх посіпакам Цимбалюк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, завсідником брифінгів Захарової скандальний Берич став на початку березня. Там він називається журналістом пропагандистського видання PolitRussia.

В середині грудня Берича з прес-картою цього ресурсу бачили в тимчасово окупованому Донецьку. Разом із найманцем до міста приїхав також відомий пропагандист Грем Філліпс.

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