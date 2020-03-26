Іржа, цвіль і бруд: фото лікарні на Закарпатті шокували українців

Хустська центральна районна лікарня Закарпатської області поскаржилася на плачевний стан своєї пральні та сушки.

Фотографії приміщень опубліковані в Facebook медустанови. На знімках видно повністю іржаві пральні машинки і ванни, цвіль на стінах і бруд (щоб подивитися фото, проскрольте новину до кінця).

"Важко підібрати слова! Десятиліттями ніхто не звертав уваги на ці проблеми! І хочемо запевнити вас – ми приведемо все до належного стану, разом з підтримкою всіх вас і небайдужих!", – йдеться в повідомленні.

Представники лікарні відзначили, що на сьогоднішній день вже є бажаючі допомогти.

Facebook Хустської центральної районної лікарні

Facebook Хустської центральної районної лікарні

Facebook Хустської центральної районної лікарні

Facebook Хустської центральної районної лікарні

Facebook Хустської центральної районної лікарні

Facebook Хустської центральної районної лікарні

Користувачі мережі висловили обурення, в першу чергу, підходом самої лікарні.

"Кожен, хто там пере, міг підкотити рукава і помити, побілити елементарно", – коментують українці.

Коментарі до посту

Коментарі до посту

Коментарі до посту

Як писав OBOZREVATEL, лікарня в місті Рубіжне Луганської області, яка визначена для прийому хворих на коронавірус COVID-19, знаходиться в жалюгідному стані і не має достатньої кількості обладнання.

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