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26 березня • оновлено в 11:57
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Іржа, цвіль і бруд: фото лікарні на Закарпатті шокували українців

5.4т
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Хустська центральна районна лікарня Закарпатської області поскаржилася на плачевний стан своєї пральні та сушки.

Фотографії приміщень опубліковані в Facebook медустанови. На знімках видно повністю іржаві пральні машинки і ванни, цвіль на стінах і бруд (щоб подивитися фото, проскрольте новину до кінця).

"Важко підібрати слова! Десятиліттями ніхто не звертав уваги на ці проблеми! І хочемо запевнити вас – ми приведемо все до належного стану, разом з підтримкою всіх вас і небайдужих!", – йдеться в повідомленні.

Представники лікарні відзначили, що на сьогоднішній день вже є бажаючі допомогти.

Іржа, цвіль і бруд: фото лікарні на Закарпатті шокували українців

Facebook Хустської центральної районної лікарні

Іржа, цвіль і бруд: фото лікарні на Закарпатті шокували українців

Facebook Хустської центральної районної лікарні

Іржа, цвіль і бруд: фото лікарні на Закарпатті шокували українців

Facebook Хустської центральної районної лікарні

Іржа, цвіль і бруд: фото лікарні на Закарпатті шокували українців

Facebook Хустської центральної районної лікарні

Іржа, цвіль і бруд: фото лікарні на Закарпатті шокували українців

Facebook Хустської центральної районної лікарні

Іржа, цвіль і бруд: фото лікарні на Закарпатті шокували українців

Facebook Хустської центральної районної лікарні

Користувачі мережі висловили обурення, в першу чергу, підходом самої лікарні.

"Кожен, хто там пере, міг підкотити рукава і помити, побілити елементарно", – коментують українці.

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Як писав OBOZREVATEL, лікарня в місті Рубіжне Луганської області, яка визначена для прийому хворих на коронавірус COVID-19, знаходиться в жалюгідному стані і не має достатньої кількості обладнання.

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Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Теги
лікарі вірус
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Бачурин Андрей
Бачурин Андрей
Чубатые, это уже цеевропа или еще нет??? ))))
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Федоров Федор
Федоров Федор
Слава Супрун и Литро.
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Valyun Aklyk
Valyun Aklyk
таких процентов семдесят,может и больше,есть и хуже .во сногих больницах ремонты не делались с 91го,кроме покраски.
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