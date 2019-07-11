Фонтан із нечистот прямо на пляжі: в Криму забили на сполох через нову екокатастрофу

На пляжі Коктебеля в анексованому Криму забив фонтан із нечистот, результати дослідження води поблизу якого свідчать про екологічну катастрофу на півострові.

Про це розповів у Facebook кримський громадський активіст і юрист Олександр Таліпов, відомий своєю проросійською орієнтацією, показавши підтверджуючі документи (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Заява глави адміністрації Феодосії, який 8 липня озвучив, що: "Біологічний аналіз отриманий – в нормі. Хімічний аналіз буде через два дні. Чекаємо", – це брехня. Мною було направлено запит до Росприроднагляду з приводу аналізів морської води в районі викиду "нафтового"ф онтану, отримана відповідь і експертні висновки шокували мене! Експертиза взятих проб проводилась на материку", – написав він.

У Криму забили на сполох через екокатастрофу nastroenie.tv

За словами Таліпова, проби води взяли в двох точках: навпроти місця викиду в море і в акваторії, навпроти точки викиду за 35 метрів.

"А тепер цифри. Точка 1. Йон амонію – перевищення гранично допустимої концентрації в 168 разів. Вдумайтеся, в 168 разів! Продуктом розпаду амонію є аміак. У воді він зв'язується з іншими елементами і може створювати дуже токсичні сполуки. По суті, це однозначно каналізаційні стоки", – поділився він.

Крім того, результати аналізу свідчать про перевищення норми фосфат-йонів (в 39 разів) і аніонних поверхнево-активних речовин (у 20 разів).

"Вони утворюються від різних чистячих, миючих засобів, хімії. Незначне перевищення їх концентрації веде до загибелі біологічних організмів і завдає шкоди здоров'ю людей", – пояснив Таліпов.

Facebook Олександра Таліпова

Facebook Олександра Таліпова

Facebook Олександра Таліпова

Facebook Олександра Таліпова

Facebook Олександра Таліпова

"Людей запевнили, що все добре, прикрили дірку, встановили табличку: "Технічна зона – купання заборонено" і пішли відпочивати! Главі адміністрації замість заяв про те, що вода в нормі, треба було скупатися там і рот прополоскати в цій "нормі", – обурився кримчанин, пообіцявши звернутися в силові органи окупантів.

Фонтан із нечистот у Криму Скріншот з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше про фонтан з нечистот розповів кримський блогер Олександр Горний. За його словами, це продемонструвало провал проросійської влади на півострові.

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