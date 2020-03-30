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30 березня • оновлено в 13:03
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Фонд Вадима Новинського закупив у Кореї 100 тис. високоточних ПЛР тест-систем для МОЗ

1.2т
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Міжнародний благодійний фонд Вадима Новинського в честь Покрова Пресвятої Богородиці закупив 100 тис. високоточних тест-систем DialPlexQ™ ️ 2019 nCoV у Південній Кореї.

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Про це повідомляє пресслужба фонду. Згідно з повідомленням, в даний час партія реагентів готується до відправки з Сеула. Очікується, що вже в найближчі дні тест-системи прибудуть в Україну, де відразу ж будуть розподілені в спеціалізовані інфекційні лабораторії по всій країні.

Доставка буде організована по лінії МЗС України з ініціативи Офісу президента України. На придбання тест-систем Фонд направив понад 1,5 млн дол.

Вадим Новинський

Вадим Новинський

Основним принципом закуплених тест-систем є метод ПЛР (полімеразна ланцюгова реакція) в реальному часі (Real Time PCR), шляхом якого можна визначити специфічні гени РНК. Час проведення тесту від 105 до 120 хв.

Всі тести мають Сертифікат ЄвропейськоЇ відповідності (CE-IVD), підкреслили у Фонді.

Як повідомлялося, раніше Фонд Вадима Новинського закупив в КНР 10 високоефективних апаратів штучної вентиляції легенів, 850 комплектів індивідуального захисту медиків та 10 тис. Експрес-тестів. Устаткування і тести в даний час передаються в регіональні спеціалізовані медустанови.

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Автор
Гліб Іванов
Тема
Коронавірус
Особа
Вадим Новинський
Місце
Україна
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Москаль в любом случае помесь самоскопцов с кликушами
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Ещё бы, украинский тест на вирус гундяй не велит покупать, да и лишняя хромосома мешает
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россия1 москва1
россия1 москва1
свидомых нэзалэжних де.билов не купишь! супрун нам поможет.
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