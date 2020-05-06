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6 травня • оновлено в 23:21
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Фонд Вадима Новинського виступив партнером проєкту з надання безоплатної психологічної допомоги населенню

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Фонд Вадима Новинського "На честь Покрова Пресвятої Богородиці" виступив одним з партнерів проекту з надання безоплатної психологічної допомоги населенню в умовах епідемії COVID-19.

Проєкт буде організований під егідою Міністерства охорони здоров'я і впроваджуватися фахівцями Інституту когнітивного моделювання (ІКМ).

Його мета – мінімізувати психологічні наслідки для найбільш вразливих груп населення в умовах жорсткої соціальної ізоляції. У рамках проєкту фахівці ІМК надаватимуть безкоштовну психологічну підтримку на базі відповідної онлайн-платформи.

Нардеп Вадим Новинський

Нардеп Вадим Новинський

Деловая столица

Консультаціями передбачається охопити до 2500 громадян, перш за все – людей похилого віку, які проживають в ізольованих районах. Консультації будуть проводитись конфіденційно, а сам проєкт триватиме до пів року.

Внесок Фонду в підтримку проєкту склав понад 500 тис. грн. Загальна сума благодійно допомоги для лікарень, медиків і населення, наданої Фондом Вадима Новинського в рамках боротьби з епідемією COVID-19, склала понад 100 млн грн.

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Автор
Гліб Іванов
Тема
Коронавірус
Особа
Вадим Новинський
Місце
Україна
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Комментарии на сайте не модерированы
Ignatova Natalia
Ignatova Natalia
И что же они будут делать? Статистику собирать? Какие специалисты будут консультировать людей? Кто они? Много написано во имя будущей "славы" Новинского. Еще-то ничего нет, все только обещают, а потом отказываются от своих слов. По сути в заметке ничего нет кроме пиара Новинского. Зато на всю страну
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