Фонд Вадима Новинського виділить 4,3 млн грн сім'ям медиків, померлих від COVID-19

Фонд Вадима Новинського "На честь Покрова Пресвятої Богородиці" виділить по 100 тис. грн сім'ям кожного з 43 медиків, які померли внаслідок захворювання COVID-19.

Напередодні, 21 червня, народний депутат привітав медичних працівників з професійним святом, наголосивши їх особливу роль в стримуванні поширення інфекції в Україні, а також їх самовіддану боротьбу за порятунок життів пацієнтів.

"У цьому році, як ніколи раніше, до вашої праці прикута особлива увага простих людей. Ви – ті, хто дарують надію і ті, хто рятують людей̆ в період самой̆ страшной̆ пандемії в новітній історії людства. Завдяки вашій праці тисячі українців вже вилікувалися від небезпечного недуги. Завдяки вашим діям відсоток смертності від коронавірусу в нашій країні залишається одним з найнижчих в світі. Дякую Вам за це!", – зазначив політик.

Новинський також додав, що під час божественної літургії молиться за здоров'я лікарів.

Як повідомлялося, на даний момент обсяг благодійної допомоги, наданої Фондом Вадима Новинського і бізнесами Смарт-Холдингу в боротьбі з епідемією, перевищив 100 млн грн. Для медустанов України придбані 20 апаратів ШВЛ, понад 100 тис. ЗІЗ для медиків, 100 тис. сисокоточних ПЛР-тестів DialPlexQ™ ️. Також Фондом були придбані майже 1 млн захисних масок для медустанов, парафій УПЦ і промислових підприємств України. Щоб підтримати в умовах карантину літніх людей Херсона, Миколаєва, Маріуполя, а також Києва і області була організована адресна доставка понад 20 тис. продуктових наборів.