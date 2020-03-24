Фонд Бориса Колеснікова виділив кошти на боротьбу з коронавірусом у Костянтинівці

Невтішна статистика поширення коронавірусної інфекції COVID-19 в Україні свідчить про те, що число заражених збільшується щодня. У Донецькій області лабораторними дослідженнями офіційно підтверджений поки лише один випадок захворювання COVID-19. Проблема своєчасної діагностики та лікування ускладнюється тим, що в установах охорони здоров'я регіону немає достатньої кількості необхідного обладнання. Про це знають на всіх рівнях влади. Час йде, а питання так і залишається відкритим.

Це безпосередньо торкнулося і Костянтинівки. Гострий дефіцит індивідуальних засобів захисту для медичних працівників і брак спеціального обладнання у разі різкого збільшення "важких" пацієнтів – такими реаліями до недавнього часу жила міська сфера охорони здоров'я. Рятувальним колом у цій ситуації стала допомога благодійників. Фонд Бориса Колеснікова виділив кошти на забезпечення потреб лікувальних установ Костянтинівки. На що їх витратять і як це допоможе протистояти коронавірусу, в інтерв'ю розповіла директор комунального некомерційного підприємства "Багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування Костянтинівського міської ради" Олена Руденко.

Олена Руденко

– Олена Станіславівна, наскільки підготовленими виявилися лікувальні установи Костянтинівки до розвитку пандемії коронавірусу?

– На це питання складно відповісти однозначно. Як ви знаєте, у нас в країні йде медична реформа і фінансування сфери охорони здоров'я було розраховане тільки на перший квартал 2020 року. Тобто ми залишилися без річного резерву коштів, якими могли б хоч якось маневрувати у цій ситуації. Плюс до всього, розвиток епідемії призвів до дефіциту необхідних товарів і медикаментів: ціни різко зросли, а пропозиції в рази скоротилися. Міська влада вчасно зреагувала на ситуацію. З місцевого бюджету було виділено 200 тис. грн. Згідно із законом прямої процедури ми змогли купити медикаменти: антибіотики, необхідні муколітичні та гормональні препарати, противірусні засоби, розчини. Всі ці ліки ми розподілимо по міських лікувальних закладах вже цього тижня. Ось, в принципі, і все.

Зараз в Україні розпочався другий етап боротьби з коронавірусом, який передбачає не тільки попереджувальні заходи, а й безпосередньо лікування захворювання. Крім міської інфекційної лікарні, яка була визначена для прийому пацієнтів з підозрою і лікуванням COVID-19, ми готуємо і інші лікувальні установи. Так, у разі масового напливу пацієнтів, їх розподілятимуть у терапію, педіатрію і дитяче відділення інтенсивної терапії. І тут, як ви розумієте, будуть зовсім інші потреби в обладнанні і медикаментах, які, при всьому бажанні, ми б не покрили самостійно.

– Тобто допомога благодійників виявилася вельми доречною?

– Я б сказала навіть більше: у ситуації, що склалася, підтримка благодійників стала єдиним реальним шансом підготовки на початковому етапі. Президент благодійного Фонду Борис Вікторович Колесніков запропонував свою допомогу на минулому тижні. Весь цей час ми моніторили і обдзвонювали постачальників, з'ясовували інформацію про наявність товарів і оперативну доставку. Зараз, коли спостерігається колосальний попит на дезінфікуючі і професійні захисні засоби для медпрацівників та спеціальне обладнання, придбати все в стислі терміни дуже проблематично. На щастя, по деяких позиціях нам вже вдалося досягти домовленостей.

– Розкажіть докладно, про яке обладнання і препарати йдеться?

– У понеділок, 23 березня, ми отримали поставку з професійними медичними респіраторами. Незабаром нам обіцяють привезти монітори пацієнта, пульсоксиметри та інфузомати – це те, що вдалося знайти на складах постачальників в Україні. Найближчим часом також доставлять дезінфікуючі засоби. Зараз ведуться перемовини щодо постачання захисних костюмів для медичного персоналу та кисневих концентраторів 7F або 5F. В цілому Фонд Бориса Колеснікова виділив на закупівлю обладнання і препаратів чималі гроші, за що йому величезне спасибі.

– Як відобразиться наявність цього обладнання на медичному персоналі та обслуговуванні пацієнтів?

– Безумовно, позитивно. По-перше, лікарі будуть повністю застраховані від зараження інфекцією, а, значить, працюватимуть без ризику для свого здоров'я. По-друге, пацієнти зможуть отримати висококваліфіковану медичну допомогу вчасно, оперативно і в повному обсязі. І в цьому - величезна заслуга Бориса Колесникова. В черговий раз його Фонд перейнявся нашими проблемами і взявся за їх вирішення. Інвестиції в медицину – це, перш за все, інвестиції в здоров'я народу, і чудово, що є люди, які усвідомлюють всю важливість ситуації і готові у цьому всіляко допомагати.

– На завершення інтерв'ю порадьте нашим читачам, як захистити себе від COVID-19.

– Щоб мінімізувати ризики зараження, слід дотримуватися простих правил. Як можна частіше мити руки з милом, в обов'язковому порядку, не менше 20 секунд. Якщо немає можливості помити руки, рекомендую всім придбати антисептик або спиртові серветки для обробки. Єдине, на що зверніть увагу: антисептики повинні бути тільки спиртовмісні (мінімум 60% спирту у складі). Не забувайте провітрювати приміщення. Користуйтеся захисними масками і рукавичками у багатолюдних місцях і не торкайтеся руками до обличчя.

Якщо ви захворіли, дуже всіх прошу: не ходіть у громадські місця, не поширюйте вірус, телефонуйте сімейному лікарю.

І останнє: люди, які повертаються з країн, де зафіксовано спалах COVID-19, будь ласка, будьте соціально відповідальними і залишіться на 14 днів на самоізоляції. Бажаю всім здоров'я!

Розмову вела Наталія Жмуцька

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