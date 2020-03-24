Головна Новини
24 березня • оновлено в 15:36
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Фонд Бориса Колеснікова виділив кошти на боротьбу з коронавірусом у Костянтинівці

565
Читати матеріал російською

Невтішна статистика поширення коронавірусної інфекції COVID-19 в Україні свідчить про те, що число заражених збільшується щодня. У Донецькій області лабораторними дослідженнями офіційно підтверджений поки лише один випадок захворювання COVID-19. Проблема своєчасної діагностики та лікування ускладнюється тим, що в установах охорони здоров'я регіону немає достатньої кількості необхідного обладнання. Про це знають на всіх рівнях влади. Час йде, а питання так і залишається відкритим.

Це безпосередньо торкнулося і Костянтинівки. Гострий дефіцит індивідуальних засобів захисту для медичних працівників і брак спеціального обладнання у разі різкого збільшення "важких" пацієнтів – такими реаліями до недавнього часу жила міська сфера охорони здоров'я. Рятувальним колом у цій ситуації стала допомога благодійників. Фонд Бориса Колеснікова виділив кошти на забезпечення потреб лікувальних установ Костянтинівки. На що їх витратять і як це допоможе протистояти коронавірусу, в інтерв'ю розповіла директор комунального некомерційного підприємства "Багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування Костянтинівського міської ради" Олена Руденко.

Олена Руденко

Олена Руденко

– Олена Станіславівна, наскільки підготовленими виявилися лікувальні установи Костянтинівки до розвитку пандемії коронавірусу?

– На це питання складно відповісти однозначно. Як ви знаєте, у нас в країні йде медична реформа і фінансування сфери охорони здоров'я було розраховане тільки на перший квартал 2020 року. Тобто ми залишилися без річного резерву коштів, якими могли б хоч якось маневрувати у цій ситуації. Плюс до всього, розвиток епідемії призвів до дефіциту необхідних товарів і медикаментів: ціни різко зросли, а пропозиції в рази скоротилися. Міська влада вчасно зреагувала на ситуацію. З місцевого бюджету було виділено 200 тис. грн. Згідно із законом прямої процедури ми змогли купити медикаменти: антибіотики, необхідні муколітичні та гормональні препарати, противірусні засоби, розчини. Всі ці ліки ми розподілимо по міських лікувальних закладах вже цього тижня. Ось, в принципі, і все.

Зараз в Україні розпочався другий етап боротьби з коронавірусом, який передбачає не тільки попереджувальні заходи, а й безпосередньо лікування захворювання. Крім міської інфекційної лікарні, яка була визначена для прийому пацієнтів з підозрою і лікуванням COVID-19, ми готуємо і інші лікувальні установи. Так, у разі масового напливу пацієнтів, їх розподілятимуть у терапію, педіатрію і дитяче відділення інтенсивної терапії. І тут, як ви розумієте, будуть зовсім інші потреби в обладнанні і медикаментах, які, при всьому бажанні, ми б не покрили самостійно.

– Тобто допомога благодійників виявилася вельми доречною?

– Я б сказала навіть більше: у ситуації, що склалася, підтримка благодійників стала єдиним реальним шансом підготовки на початковому етапі. Президент благодійного Фонду Борис Вікторович Колесніков запропонував свою допомогу на минулому тижні. Весь цей час ми моніторили і обдзвонювали постачальників, з'ясовували інформацію про наявність товарів і оперативну доставку. Зараз, коли спостерігається колосальний попит на дезінфікуючі і професійні захисні засоби для медпрацівників та спеціальне обладнання, придбати все в стислі терміни дуже проблематично. На щастя, по деяких позиціях нам вже вдалося досягти домовленостей.

– Розкажіть докладно, про яке обладнання і препарати йдеться?

– У понеділок, 23 березня, ми отримали поставку з професійними медичними респіраторами. Незабаром нам обіцяють привезти монітори пацієнта, пульсоксиметри та інфузомати – це те, що вдалося знайти на складах постачальників в Україні. Найближчим часом також доставлять дезінфікуючі засоби. Зараз ведуться перемовини щодо постачання захисних костюмів для медичного персоналу та кисневих концентраторів 7F або 5F. В цілому Фонд Бориса Колеснікова виділив на закупівлю обладнання і препаратів чималі гроші, за що йому величезне спасибі.

– Як відобразиться наявність цього обладнання на медичному персоналі та обслуговуванні пацієнтів?

– Безумовно, позитивно. По-перше, лікарі будуть повністю застраховані від зараження інфекцією, а, значить, працюватимуть без ризику для свого здоров'я. По-друге, пацієнти зможуть отримати висококваліфіковану медичну допомогу вчасно, оперативно і в повному обсязі. І в цьому - величезна заслуга Бориса Колесникова. В черговий раз його Фонд перейнявся нашими проблемами і взявся за їх вирішення. Інвестиції в медицину – це, перш за все, інвестиції в здоров'я народу, і чудово, що є люди, які усвідомлюють всю важливість ситуації і готові у цьому всіляко допомагати.

– На завершення інтерв'ю порадьте нашим читачам, як захистити себе від COVID-19.

– Щоб мінімізувати ризики зараження, слід дотримуватися простих правил. Як можна частіше мити руки з милом, в обов'язковому порядку, не менше 20 секунд. Якщо немає можливості помити руки, рекомендую всім придбати антисептик або спиртові серветки для обробки. Єдине, на що зверніть увагу: антисептики повинні бути тільки спиртовмісні (мінімум 60% спирту у складі). Не забувайте провітрювати приміщення. Користуйтеся захисними масками і рукавичками у багатолюдних місцях і не торкайтеся руками до обличчя.

Якщо ви захворіли, дуже всіх прошу: не ходіть у громадські місця, не поширюйте вірус, телефонуйте сімейному лікарю.

І останнє: люди, які повертаються з країн, де зафіксовано спалах COVID-19, будь ласка, будьте соціально відповідальними і залишіться на 14 днів на самоізоляції. Бажаю всім здоров'я!

Розмову вела Наталія Жмуцька

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Коронавірус Карантин в Україні
Особа
Борис Колесніков
Місце
Україна
Теги
благодійний фонд Фонд Бориса Колеснікова
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
2
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Суспільство

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги