Фонд Бориса Колеснікова передав університету ім. Шевченка дорогі медичні тренажери

Фонд Бориса Колеснікова продовжує реалізацію благодійної програми сприяння навчальним закладам України. Днями меценати передали Інституту біології і медицини Київського національного університету імені Тараса Шевченка медичні симулятори для занять з анатомії загальною вартістю кілька мільйонів гривень.

Нове обладнання допоможе викладачам проводити практичні заняття у максимально наближених до реальності умовах, а студентам – відточувати професійні навички.

Відтепер юні медики будуть використовувати новітні сучасні тренажери для внутрішньовенних, внутрішньом'язових ін'єкцій та венепункції; накладення швів; відпрацювання навичок епідуральних і спінальних ін'єкцій; аускультації зі смартскопом, а також хірургічні тренажери, симулятори пологів і манекени-фантоми для серцево-легеневої реанімації.

Фонд Бориса Колеснікова передав університету ім. Шевченка медичні тренажери Фонд Бориса Колеснікова

Після закінчення карантину в університеті відбудеться урочисте відкриття навчальної аудиторії з новими тренажерами, яке відвідають керівництво Фонду, викладачі, студенти, представники профільних відомств і ЗМІ.

Фонд Бориса Колеснікова передав університету ім. Шевченка медичні тренажери Фонд Бориса Колеснікова

Фонд Бориса Колеснікова передав університету ім. Шевченка медичні тренажери Фонд Бориса Колеснікова

Фонд Бориса Колеснікова передав університету ім. Шевченка медичні тренажери Фонд Бориса Колеснікова

Фонд Бориса Колеснікова передав університету ім. Шевченка медичні тренажери Фонд Бориса Колеснікова

Фонд Бориса Колеснікова передав університету ім. Шевченка медичні тренажери Фонд Бориса Колеснікова

Фонд Бориса Колеснікова передав університету ім. Шевченка медичні тренажери Фонд Бориса Колеснікова

Фонд Бориса Колеснікова передав університету ім. Шевченка медичні тренажери Фонд Бориса Колеснікова

Нагадаємо, в лютому Фонд Бориса Колеснікова відкрив в Інституті біології і медицини Київського національного університету імені Тараса Шевченка першу в Україні медичну аудиторію віртуальної реальності. Тепер студенти мають можливість поєднувати лекції і практичні заняття із застосуванням VR-систем – комплексом технічних засобів, які занурюють у віртуальне середовище.

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