Есть одна не очень веселая историю, которая произошла во Флориде, США, в 1949 году. Тогда в полицию маленького городка Гровленд обратилась белая 17-ти летняя девушка, которая заявила, что была изнасилована 4-мя афроамериканцами, которые вытащили её из машины, приставили к голове пистолет, и изнасиловали.

Новость мгновенно поставила на уши маленький городок. Трое мужчин были арестованы и жестоко избиты, четвертый – Эрнест Томас, сбежал. Более 1000 человек с оружием и факелами организовали его поиски, и поймали поздней ночью, выпустив в него порядка 400 пуль. Дальше началась правовая вакханалия. Толпа жгла дома афроамериканцев, избивала многих их них. История стыдливо умалчивает о том убили кого-то и зафроамериканцев тогда или нет. Но реакция общества была эмоциональна, жестока и стремительна.

Американский суд всегда отличался чёткостью принятия решений, и в результате совсем короткого разбирательства 2-е мужчин были приговорены к смертной казни, а 3-й к пожизненному заключению. Приговор был приведён в исполнение, а в прессе этот инцидент получил название "Гровлендская четвёрка". Казалось бы в этой истории можно ставить точку.

Но прошло 70 лет. И лишь в январе 2019 года наконец то была поставлена точка в этом деле. В присутствии губернатора Штата Флорида Рон ди Сантис, и расширенной судебной коллегии, в присутствии потомков погибших афроамериканцев, девушка, которой уже 86 лет, призналась, что вся история с изнасилованием была полной выдумкой. Афроамериканцы были полностью оправданы. Правда лишь посмертно. На фотографии в инвалидном кресле сидит убийца минимум 4-х человек.

Эту историю я рассказал вам к вопросу об эмоциональных решениях, доказательной базе и для всех желающих восстановить смертную казнь. А у нас таких немало. И особенно много таких среди эмоциональных. Слишком много. Выводы делайте сами.

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