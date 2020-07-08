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Фильм, который показывает все ужасы советской торговли

Максим Мирович
Максим Мирович
Суспільство
2,6 т.
Фильм, который показывает все ужасы советской торговли

Так, друзья — сегодня будет интересный пост из уже полюбившейся читателям рубрики "кино". В комментариях к моим постам кто-то однажды упомянул один очень любопытный советский фильм под названием "Блондинка за углом", который я смотрел когда-то давно и который почти забыл. А между тем — фильм невероятно интересный.

Кино представляет собой мелодраму с элементами лирической комедии об отношении робкого и нерешительного учёного (работающего грузчиком) Николая (в исполнении Андрея Миронова) и бойкой и пробивной продавщицы Надежды (в исполнении Татьяны Догилевой). Сам сюжет фильма достаточно банален и для нашего исследования не особо нужен, фильм интересен другим — в нём весьма тщательно и детально засняты подробности работы типичного совкового магазина, включая подсобные помещения — и с этой документальной точки зрения фильм имеет невероятную ценность, пишет популярный белорусский блогер Максим Мирович в Facebook.

В комментариях ко вчерашнему посту отдельные любители СССР написали, что это всё снято уже в девяностые годы, и на картинах запечатлены ужасы проклятого Ельцинизма. Так вот, в кино "Блондинка за углом" можно увидеть всё то же самое и даже хуже, причём сам фильм вышел в 1984 году — в самом настоящем СССР и ещё даже в доперестроечные времена.

Итак, в сегодняшнем посте — разбор ужасов советской торговли на примере советского же фильма. Обязательно заходите под кат, пишите в комментариях ваше мнение, ну и в друзья добавляться не забывайте. И да, на телеграм-канал тоже подписывайтесь)

02. Итак, начнём. Первые кадры фильма показывают какой-то типовой совковый район из серых панельных девятиэтажек (в некоторых странах бывшего соцлагеря такие районы называются "блоками") — режиссёр как бы сразу даёт понять, что действие фильма будет рассказывать о типичной советской жизни, которой жили 95% рядовых советских граждан в городах. Остальные 5% жили во вполне себе уютном персональном СССР.

Фильм, который показывает все ужасы советской торговли

03. Пока идут титры, оператор показывает нам место действия первой части картины — собственно, сам советский продуктовый магазин, в котором начинаются отношения двух главных героев. На первых кадрах можно увидеть те самые длинные шумящие и пышущие жаром в ноги покупателей холодильники, в которые выставлялась советская "молочка". По цвету крышечек можно даже определить, что именно стоит в холодильнике — зеленые крышечки это кефир, фиолетовые — это сливки, а золотистые на переднем плане — это топлёное молоко, которое кстати было дефицитом.

Фильм, который показывает все ужасы советской торговли

04. Дальнейшие кадры показывают длиннющие ряды всевозможной советской "алкашки" — на полках можно увидеть всякую бормотуху, вроде "Солнцедара". А следующая сцена показывает подсобку магазина, в которой эту самую бормотуху пьют три грузчика. Действие происходит на фоне деревянных ящиков с всё той же "алкашкой".

Фильм, который показывает все ужасы советской торговли

05. Далее оператор показывает нам какой-то автоматический конвейер в овощном отделе магазина, на который из специального раструба должен высыпаться лук. В этом весь совок — сделать в магазине какую-то никому ненужную "автоматическую ленту", которая будет с громким стуком сбрасывать лук из раструба в контейнер, написать во всех районных газетах про "автоматизацию торговли" и "внедрение кибернетики в быт простых советских граждан", после чего благополучно про эту ленту забыть. Зачем она вообще была нужна?

По сюжету фильма, в контейнере с луком засыпает упившийся "Солнцедаром" грузчик Николай, после чего образцово-показательная кибернетическая лента останавливается, и у пустого контейнера для лука сразу же выстраивается очередь. Из раструба вместо лука торчит грязный кед пьяного грузчика:

Фильм, который показывает все ужасы советской торговли

06. Затем мы видим молодого человека, которы пришёл в советский магазин за луком, но не может его купить. Кадр примечателен ещё и тем, что на нём можно разглядеть остальной ассортимент типичного советского гастронома — какие-то консервы (один-два вида), банки с солёными огрурцами, трёхлитровые баллоны с "соком", а также невероятно огромная гора капусты.

Фильм, который показывает все ужасы советской торговли

07. Молодой человек становится в очередь, учатсники которой дожидаются лука, и мы видим следующую картину — мимо очереди в подсобку идёт грузчик с абсолютно равнодушным, отстранённым и даже где-то презрительным выражением лица. Примечательно и то, что находится на фоне — в холодильнике лежат те самые синие советские куры размером с голубя и по цене за кило то ли 2,20, то ли 2,70 — ценники сложно разобрать. Если пересчитать на средние зарплаты — то это примерно в два раза выше современной стоимости куриного филе в магазинах.

Фильм, который показывает все ужасы советской торговли

08. Самое главное — даже при таких высоких ценах и отсутствии нормальных товаров в совковых магазинах о вас в буквальном смысле слова вытирали ноги. Молодой человек бежит за грузчиком, спрашивая о том, будет ли лук, на что грузчик оборачивается, обдаёт его полным презрения взглядом и молча идёт по своим делам.

Фильм, который показывает все ужасы советской торговли

09. На следующих кадрах можно увидеть те самые подсобные помещения — которые были всегда грязными, захламленными и в которых происходили все торговые махинации (о них ниже). Справа на переднем плане можно увидеть пышнотелую даму из луковой очереди — она с отрешённостью привыкшего ко всему советского человека смотрит в одну точку и остаётся безучастной к сцене общения между молодым человеком и грузчиком.

Фильм, который показывает все ужасы советской торговли

10. Между тем, молодой человек от грузчика не отстаёт и преследует его до конца — в итоге тот входит в большую комнату, где в рабочее время "чаёвничает" весь персонал магазина. Это тоже отличный пример чисто советского времяпровождения на работе — люди работали по принципу "солдат спит — служба идёт" и никак не были заинтересованы в результатах собственного труда.

Фильм, который показывает все ужасы советской торговли

11. Работники магазина смотрят футбольный матч, в котором команда СССР проигрывает команде ФРГ. Примечательна сцена спортивного пари между мясником Рашидом и продавщицей Надей (одной из главной героинь фильма) — она проспорила Рашиду кольцо (которое ставила, видимо, на победу команды СССР), и говорит фразу "Я бриллиантовое кольцо не пожалела, лишь бы наши буржуев наказали". И далее — "я вот правда не понимаю, почему наши проигрывают! Ну ведь все же условия им создали! Машину — нате возьмите, квартиру бесплатную тоже берите!".

Надя является типичной носительницей двойной советской морали — наплевательски относится к покупателям, тянет домой "дефицит" и явно занимается всякими приписками и мелким торговым воровством, но плохие это конечно "буржуи".

Фильм, который показывает все ужасы советской торговли

12. Молодой человек из очереди тем временем старается добиться ответа, будет ли лук. Персонал магазина остаётся безучастным к его вопросам и никто даже не поворачивает головы. Покупатели при этом молча и безучастно стоят в луковой очереди, а из рупора автоматизированного кибернетического инновационного конвейера торчит кед пьяного грузчика. Так и хочется добавить "так они и жили".

Фильм, который показывает все ужасы советской торговли

13. Наконец, молодой человек срывается на крик, после чего магазинщики, посчитав его "каким-то ненормальным" (ну действительно — решил добиваться своих прав, больной какой-то!) идут разбираться с тем, что случилось. Надежда находит в луке грузчика Николая, после чего проявляет к нему интерес и начинает "заниматься им серьезно".

Фильм, который показывает все ужасы советской торговли

14. Надежда идёт с Николаем по подсобным помещениям магазина, и здесь ещё раз можно очень хорошо разглядеть советские магазинные подсобки — куча ящиков разных видов, куча коробок и прочего.

Фильм, который показывает все ужасы советской торговли

15. Далее мы попадаем в отдел подсобки, в котором хозяйничает мясник Рашид. Он вальяжен и раскован, так как прекрасно ощущает своё место и статус в советском обществе — к мяснику "на поклон" ходили даже всякие районные "шишки", если хотели питаться более-менее приличыми частями коровьей туши, а не костями. С мясником надо было дружить, носить ему подарки, говорить комплименты.

Фильм, который показывает все ужасы советской торговли

16. Сам мясник сравнивает себя с Микеланджело — "тот брал мрамор и отсекал от него всё ненужное, а я беру мясо и забираю всё нужное" — шутит Рашид. "Нужное" (нормальное мясо и вырезка) пойдёт, разумеется, не на прилавки для простых смертных, а самому Рашиду, его друзьям и знакомым, а также персоналу магазина — он сразу при встрече вручает Надежде сверток с мясом.

Фильм, который показывает все ужасы советской торговли

17. Надежда просит подобрать что-нибудь и для Николая, и Рашид выбирает кусок мяса и для него. А на заднем плане этого кадра можно увидеть ту часть туши, которая пойдёт в обычную продажу — мясник разрубает коровьи кости вдоль ребер — собственно, именно вот эти ребра с парой позвонков и гомеопатической дозой мяса на них и пойдут в торговый зал.

Фильм, который показывает все ужасы советской торговли

18. Надежда и Николай выходят из магазина через задние двери — Надежда тащит из магазина тяжеленные сумищи с продуктами, и Николай бросается ей помочь. Кстати, обратите внимание на сами сумки и пакет — они явно тоже не совковые и получены в обмен у таких же "торговых работников" из других сфер советской торговли.

Фильм, который показывает все ужасы советской торговли

19. Встречает Надежду и Николая брат Геннадий на крутой машине — Геннадий работает в автосервисе и тоже водит знакомства с "нужными людьми".

Фильм, который показывает все ужасы советской торговли

20. Автомобиль провожают взглядом мужички с доминошных столиков. Такие мужички были в СССР повсеместно — дядьки приблизительно от 40 до 70 и более лет, которые от безделья и общей серости жизни играли в домино за кружкой пива или чего покрепче.

Фильм, который показывает все ужасы советской торговли

21. Геннадий привозит Надежду и Николая домой к Николаю — он живёт с мамой в микроскопической советской квартирке, в прихожей которой сложно развернуться четырём взлослым людям. Кстати, такой типаж холостяка, который в возрасте 40+ продолжает жить с мамой, не считался в СССР чем-то позорным — у людей часто действительно не было возможности заиметь отдельное жильё, а нормального рынка аренды не существовало.

Фильм, который показывает все ужасы советской торговли

22. Надежда и Геннадий выкладывают на стол "дефицит", который им удалось достать — несколько банок пива, сырокопченые колбасы, какой-то чай, ещё несколько банок и бутылок с чем-то подобным.

Фильм, который показывает все ужасы советской торговли

23. Продукты, в общем-то, достаточно банальные и доступные сейчас в абсолютно любом магазине, но надо видеть лицо матери Николая, которая спрашивает "Голубушка, откуда это всё?" с таким видом, словно увидела на столе сокровища Тутанхамона или миллион долларов. Собственно — это и есть лучший показатель "отличной жизни в настоящем СССР".

Фильм, который показывает все ужасы советской торговли

Такие дела. Как видите — все мои факты о советской торговле подтверждаются советскими же фильмами, снятыми ещё в доперестроечную эпоху.

Напишите в комментариях, что вы об этом всём думаете.

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Джерело:Facebook Максима Мировича
СРСР
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