Філарету пригадали слова про COVID-19: віряни не захворіють, це – покарання за одностатеві шлюби

Філарету пригадали скандальні висловлювання про коронавірус. Фото liga.net.
Главі Української православної церкви Київського патріархату Філарету, який захворів на коронавірус, пригадали його скандальні висловлювання про хворобу.
Йдеться про те, що патріарх назвав COVID-19 покаранням для людей за гріховність, насамперед – одностатеві шлюби.
"Тепер усе стало на свої місця щодо чого покараний Філарет хворобою", – написав у Telegram-каналі офіцер ЗСУ Анатолій Штефан.
Telegram Анатолія Штефана.
Зі свого боку журналіст Володимир Бойко нагадав про те, що глава УПЦ КП закликав представників церкви продовжувати причащати і хрестити громадян у розпал епідемії.
Тоді Філарет заявив, що "тіло і кров Господні, які подаються в таїнстві причастя під виглядом хліба і вина, не можуть бути причиною поширення хвороби".
"Бог не фраєр – Філарет таки захворів на коронавірус, як я і припускав 16 березня 2020 року", – написав він.
Telegram Володимира Бойка.
Як повідомляв OBOZREVATEL, глава УПЦ КП патріарх Філарет був госпіталізований із коронавірусом. Його стан оцінюється як задовільний.
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