"Спасибі, що не викинули 90-річного на вулицю!" Філарет відповів ПЦУ з гучними звинуваченнями

Почесний Патріарх Філарет після дозволу Синоду Православної церкви України на довічне матеріальне забезпечення і житло в Києві різко відповів главі церкви Митрополиту Епіфанію.

Відповідне звернення з'явилося на Facebook-сторінці предстоятеля ліквідованої УПЦ КП у п'ятницю, 6 грудня. Церковник із сарказмом подякував ПЦУ за те, що його не викинули на вулицю.

"Спасибі... що проявили до мене милість: не викинули 90-річного Патріарха на вулицю, як збиралися це зробити, а залишили довічно проживати в приміщенні Київської патріархії на вул. Пушкінська, 36, яке я побудував у важкі для церкви радянські часи, і служити у Володимирському соборі. Ще раз спасибі за те, що совість не дозволила зробити такий злочин", – сказано в тексті звернення.

Філарет

Філарет підкреслив, що, незважаючи на це, він "виступав і виступатиме до кінця життя проти рейдерського захоплення майна Київської патріархії (по всій Україні)".

Це майно, як додав церковник, було придбано ним протягом 53-річного служіння на Київській кафедрі.

"Деякі державні чиновники, виступаючи на словах проти корупції та рейдерського захоплення, на справі беруть у цьому участь. Чи можна побудувати демократичну Українську державу при такому ставленні деяких державних чиновників до своїх обов'язків?!" – запитав глава УПЦ КП, ліквідованої рішенням ПЦУ.

Він додав, що насправді ліквідувати церкву не можна і він не визнає такої постанови. Філарет заявив, що до останнього боротиметься за КП.

"Патріархат – це дійсно незалежна церква, тому що патріархат не може бути в складі іншого патріархату, а статус митрополії дозволяє бути в складі іншого патріархату. Синод ПЦУ своїми рішеннями продемонстрував залежність від грецької традиції, вносячи зміни в Божественну Літургію", – вважає церковник.

Філарет також висловив упевненість у тому, що ПЦУ "несвідомо готує релігійну війну в Україні".

"Я, як Патріарх, закликаю всіх, кому дорога незалежна Українська православна церква і Українська держава, встати на захист Київського патріархату!" – підсумував він.

Нагадаємо, дозвіл на довічне проживання і "використання для своєї діяльності" комплексу будівель у Києві на Пушкінській Філарет отримав після Синоду ПЦУ в четвер, 5 грудня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Патріарх Філарет заявив, що ПЦУ не є незалежною через прийнятий статут на об'єднавчому Соборі.

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