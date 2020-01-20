Філарет знову збунтувався через ліквідацію КП: справа дійшла до Константинополя

Почесний патріарх Православної церкви України Філарет зажадав від Вселенського патріарха Варфоломія повернути оригінал постанови Помісного собору УПЦ КП від 15 грудня 2018 року, яка ухвалила рішення про ліквідацію патріархату.

Відповідну заяву він зробив на пресконференції в понеділок, 20 січня, передає "Інтерфакс-Україна". Філарет запевнив, що саме Константинопольський патріарх нібито вимагав ліквідації Київського патріархату.

"Ми пішли на це незаконне рішення, оскільки собор був не за розпорядженням церковного статуту Київського патріархату. Але коли побачили, що ми стали залежними, то відкликали свої підписи під рішенням про ліквідацію Київського патріархату. І поки ми вимагаємо від Вселенського патріарха Варфоломія, щоб він повернув нам оригінал цього собору", – видав він.

Філарет звернувся до Константинополя через ліквідацію КП kp.ua

За його словами, оскільки цей собор був Київського патріархату, то оригінал повинен знаходитися саме в канцелярії КП, а не в канцелярії Константинопольського патріархату.

"А ось собор, який був скликаний того ж 15 грудня, але вже в Софії Київській, – то був собор не Київського патріархату, а собор Грецької церкви, яка стала частиною Константинопольського патріархату. Ті рішення і оригінал собору має право зберігати Вселенський патріарх", – додав Філарет.

Нагадаємо, раніше Філарет відкликав свій підпис під постановою Помісного собору УПЦ, якою було ліквідовано Київський патріархат.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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