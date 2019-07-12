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Філарет захотів "віджати" собор: що відомо

1.7т Читати матеріал російською

Київська Патріархія (ПЦУ) звернулася до Окружного адміністративного суду з проханням заборонити передавати в користування Михайлівський Золотоверхий Монастир.

Зокрема, позивач просить суд заборонити Київській міській раді та Київській міській державній адміністрації вчиняти будь-які дії з припинення користування будинками Михайлівського монастиря і церквою Успіння Богородиці Пирогощі, повідомляється на сайті суду.

У той же час позивач просить заборонити міськраді й КМДА здійснювати будь-які дії щодо передачі в користування "іншим особам, крім Київської Патріархії УПЦ КП, зазначених об'єктів нерухомого майна".

Нині судом вирішується питання про наявність правових підстав для вжиття заходів забезпечення позову.

Михайлівський собор є кафедральним храмом Православної церкви України.

Михайлівський собор

Михайлівський собор

24 канал

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"Постарів на 10 років, ледь говорив!" У ПЦУ розповіли про дивні ліки для Філарета

Синод ПЦУ раніше ухвалив відсторонити почесного патріарха Філарета від управління Київською єпархією, а всі парафії та монастирі єпархії перевів під управління митрополита Епіфанія.

Як повідомляв OBOZREVATEL, це пов'язано з проведенням Філаретом скандального "собору" з відновлення УПЦ КП.

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Тема
Православна церква України
Особа
Патріарх Філарет
Місце
Україна
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