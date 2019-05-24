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/Суспільство

Філарет vs Епіфаній: що вирішив Священний синод ПЦУ

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На Священному синоді Православної церкви України заявили, що вона зберігає внутрішню єдність і закликає єпископат, духовенство та своїх вірних уникати розпалювання ворожнечі і протистояння.

Крім того, Синод висловив підтримку предстоятелю церкви, митрополиту Київському і всієї України Епіфанію, повідомляється на сторінці заступника голови управління зовнішніх церковних зв'язків ПЦУ Євстратія Зорі у Facebook.

На засіданні 24 травня було вирішено протягом місяця завершити реєстрацію статутів управлінь ПЦУ. Крім цього було розпочато процес реєстрації в новій редакції статутів монастирів, а також духовних навчальних закладів ПЦУ.

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Конфлікт з Філаретом: Епіфаній виступив із заявою після синоду

Епіфаній і Філарет

Епіфаній і Філарет

Синод засвідчив, що в своїй діяльності ПЦУ керується Святим письмом, канонами Православної церкви, власним статутом, затвердженим Об'єднавчим собором 15 грудня 2018 року, Патріаршим Синодальним Томосом про автокефалію від 6 січня 2019 року і рішеннями власних статутних органів.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Православна церква України
Особа
Митрополит Епіфаній
Місце
Україна
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Клим Чугункин
Клим Чугункин
Томосеки пожирают другу друга как пауки в банке.
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Ронович Рон
Ронович Рон
Раскол среди раскольников, запасаемся попкорном, нас ждёт вторая серия.
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Ублюдки из паРаши тут распинаются. У скотов нет вообще ничего! Ни веры, ни истории, ни Томоса! Но падлюки всех поучают! Эти негодяи везде "иксперды"!
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Ронович Рон
Ронович Рон
Махал Махалыч, ты рассуждаешь как шестилетняя шпана, я бы тебя за ухо взял бы и в угол поставил, ушлёпок малолетний.
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