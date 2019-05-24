Філарет vs Епіфаній: що вирішив Священний синод ПЦУ

На Священному синоді Православної церкви України заявили, що вона зберігає внутрішню єдність і закликає єпископат, духовенство та своїх вірних уникати розпалювання ворожнечі і протистояння.

Крім того, Синод висловив підтримку предстоятелю церкви, митрополиту Київському і всієї України Епіфанію, повідомляється на сторінці заступника голови управління зовнішніх церковних зв'язків ПЦУ Євстратія Зорі у Facebook.

На засіданні 24 травня було вирішено протягом місяця завершити реєстрацію статутів управлінь ПЦУ. Крім цього було розпочато процес реєстрації в новій редакції статутів монастирів, а також духовних навчальних закладів ПЦУ.

Епіфаній і Філарет

Синод засвідчив, що в своїй діяльності ПЦУ керується Святим письмом, канонами Православної церкви, власним статутом, затвердженим Об'єднавчим собором 15 грудня 2018 року, Патріаршим Синодальним Томосом про автокефалію від 6 січня 2019 року і рішеннями власних статутних органів.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Філарет раніше зробив гучну заяву про те, що допускає розкол православ'я в Україні. Він стверджує, що Київський патріархат продовжує існувати.

Також він заявив, що ПЦУ хоче отримати статус патріархату, а не митрополії.

У свою чергу Епіфаній заперечує розкол церкви, наполягаючи на єдиній Помісній українській православній церкві.

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