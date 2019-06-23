"Філарет сам відлучив себе від церкви": стало відомо, як ПЦУ обійдеться з почесним патріархом

На засіданні Священного синоду ПЦУ може бути ухвалене рішення про те, що почесний патріарх Філарет "сам відлучив себе від церкви".

"Філарет своїми діями вивів себе за межі Православної церкви України. Швидше за все, саме таке формулювання ми побачимо на найближчому синоді, який збереться 24 червня", – спрогнозував в ефірі ObozTV релігієзнавець Дмитро Горєвой.

"Єпископам в ПЦУ досить некомфортно накладати якісь жорсткі санкції чи обмеження на Філарета. Хоча б тому, що багатьом з них він зробив церковну кар'єру. Тому вони, швидше за все, обмежаться таким формулюванням. Що він сам себе відлучив від церкви", – пояснив експерт.

Коментуючи останні дії Філарета (відкидання Томосу і "відновлення" УПЦ Київського патріархату ), Горєвой нагадав про його поважний вік.

"Люди в такому віці часто не до кінця усвідомлюють реальність і можуть жити в паралельній реальності, вигаданій. Тим більше, коли вони обмежені в інформації. Я впевнений, що патріарх Філарет не читає Фейсбук, не сидить в Ютубі. Він отримує інформацію від свого оточення", – зазначив він.

На думку релігієзнавця, саме це оточення може впливати на рішення Філарета.

"Мотиви можуть бути різними. Хтось намагається отримати посаду в новій церкві. Не виключено, що може бути і вплив спецслужб РФ. Адже єпископи, які підтримують Філарета, виключно з території Російської Федерації. А ми розуміємо, що ПЦУ вільно функціонувати в Росії без формального чи неформального дозволу ФСБ – це неможливо", – наголосив Горєвой.

Він додав, що Константинополь добре обізнаний з ситуацією, але навряд чи втрутиться, оскільки розцінює це як внутрішню справу України і ПЦУ.

Почесний патріарх Філарет сам вивів себе за межі ПЦУ pravda.com.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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