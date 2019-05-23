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/Суспільство

Філарет порівняв ПЦУ і Томос із Московським патріархатом: скандальна заява

4.4тЧитати матеріал російською

Почесний патріарх Української православної церкви Філарет заявив, що якби українські церкви заздалегідь знали зміст Томосу, вони нібито на нього не погодилися б. При цьому він наголосив, що Томос ставить ПЦУ "майже в таку ж залежність, в якій перебуває Українська православна церква (Московського патріархату) від Москви".

Таке висловлювання прозвучало в інтерв'ю "Настоящему времени". "Сталося об'єднання єдиної української православної церкви. На підставі цього об'єднання Константинопольський патріарх дав нам Томос про автокефалію. Але ми на Соборі не знали його змісту. Дізналися вже після об'єднання. Якби ми знали зміст цього Томосу, то ми не погодилися б на такий Томос", – сказав він.

При цьому Філарет заявив про три протиріччя (далі наводимо цитати):

Почесний патріарх Української православної церкви Філарет

Почесний патріарх Української православної церкви Філарет

ТСН

  • "Якщо Українська православна церква, то це означає, що всі українці, які живуть на території України або в еміграції – в Європі, Америці, Канаді, Австралії, Латинській Америці, які входять у Київський патріархат, то вони є нашою паствою, нашою частиною. А Томос нам говорить: "Ні, ці українці, які вам належали, тепер належать не вам, а належать тепер Константинопольському патріархату".

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  • "У Томосі йдеться, що ми не маємо права варити миро. Миро – це святиня, без якої не відбувається таїнство миропомазання. Якщо ми миро повинні отримувати з Константинополя, зі Стамбула, то значить, ми залежні".

  • Якщо виникають конфліктні ситуації в ПЦУ, то їх вирішує Константинопольський патріархат: "Три пункти, які відбирають у нас права автокефальної церкви. За назвою ми – автокефальна, а на ділі ми залежна від Константинопольського патріархату церква. Так само, як Українська православна церква Московського патріархату має незалежність в управлінні, але входить до складу Московського патріархату".

Філарет також стверджує, що в жодної автокефальної церкви, яка отримала Томос про автокефалію від Константинопольського патріархату, немає таких пунктів.

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"Ми не відмовляємося від Томосу, але не будемо виконувати ці три умови, які записані в Томосі. Не будемо виконувати", – наголосив патріарх.

Нагадаємо, раніше Філарет заявив, що Вселенський Патріарх змусив його підписати розписку про відмову висувати свою кандидатуру на керівництво новою церквою.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Патріарх Філарет
Місце
Україна
Теги
ТомосУПЦ МП
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Santi Amonito
Santi Amonito
Томос остается, точно так же, как с Филарета была снята анафема Константинополем. Теперь, благодаря Варфоломею, он может смело плеваться в рыло гундяю и его "политправославной" репеце вместе с ее онуфриевским "филиалом". А хочет он выполнять три правила или не хочет - это его дело. Главное - подальше от этой клоаки московитско-гебливого гундяевского "опиума".
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
ну как так то? Так може армия и мова тоже не настоящие???
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Livesey David
Livesey David
Хвостоголовые начали что-то подозревать. ))
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