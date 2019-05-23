Філарет порівняв ПЦУ і Томос із Московським патріархатом: скандальна заява

Почесний патріарх Української православної церкви Філарет заявив, що якби українські церкви заздалегідь знали зміст Томосу, вони нібито на нього не погодилися б. При цьому він наголосив, що Томос ставить ПЦУ "майже в таку ж залежність, в якій перебуває Українська православна церква (Московського патріархату) від Москви".

Таке висловлювання прозвучало в інтерв'ю "Настоящему времени". "Сталося об'єднання єдиної української православної церкви. На підставі цього об'єднання Константинопольський патріарх дав нам Томос про автокефалію. Але ми на Соборі не знали його змісту. Дізналися вже після об'єднання. Якби ми знали зміст цього Томосу, то ми не погодилися б на такий Томос", – сказав він.

При цьому Філарет заявив про три протиріччя (далі наводимо цитати):

Почесний патріарх Української православної церкви Філарет ТСН

"Якщо Українська православна церква, то це означає, що всі українці, які живуть на території України або в еміграції – в Європі, Америці, Канаді, Австралії, Латинській Америці, які входять у Київський патріархат, то вони є нашою паствою, нашою частиною. А Томос нам говорить: "Ні, ці українці, які вам належали, тепер належать не вам, а належать тепер Константинопольському патріархату".

"У Томосі йдеться, що ми не маємо права варити миро. Миро – це святиня, без якої не відбувається таїнство миропомазання. Якщо ми миро повинні отримувати з Константинополя, зі Стамбула, то значить, ми залежні".

Якщо виникають конфліктні ситуації в ПЦУ, то їх вирішує Константинопольський патріархат: "Три пункти, які відбирають у нас права автокефальної церкви. За назвою ми – автокефальна, а на ділі ми залежна від Константинопольського патріархату церква. Так само, як Українська православна церква Московського патріархату має незалежність в управлінні, але входить до складу Московського патріархату".

Філарет також стверджує, що в жодної автокефальної церкви, яка отримала Томос про автокефалію від Константинопольського патріархату, немає таких пунктів.

"Ми не відмовляємося від Томосу, але не будемо виконувати ці три умови, які записані в Томосі. Не будемо виконувати", – наголосив патріарх.

Нагадаємо, раніше Філарет заявив, що Вселенський Патріарх змусив його підписати розписку про відмову висувати свою кандидатуру на керівництво новою церквою.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

На початку травня колишній предстоятель Української православної церкви Київського патріархату Філарет заявив, що насправді УПЦ КП не ліквідована.

За його словами, нова церква може розколотися, а документ про визнання її незалежності Константинополем можуть відкликати.

Митрополит Макарій розповів, що у 2015 році об'єднання української церкви не відбулося через амбіції патріарха Філарета.

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